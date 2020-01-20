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電信商狂刷「5G存在感」　演唱會、棒球場率先應用

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▲▼5G。（圖／記者邱倢芯攝）

▲5G競標尚未正式結束，電信商們早就迫不及待地希望將5G技術帶給消費者來體驗。（圖／業者提供）

記者邱倢芯／綜合報導

台灣5G第一階段競標在日前落幕，2/21才會再啟動第二階段的「位置」競標，不過電信商們早就迫不及待地希望將5G技術帶給消費者來體驗。在18日晚間的KKBOX風雲榜中，中華電信大秀5G MEC視聽新體驗，讓兩組樂團做到「異地共演」；而台灣大則是計劃在「富邦悍將春訓挑戰賽」時，在球場中導入5G智慧應用。

中華電用5G技術　完成全台樂壇首次低延遲異地共演
為讓觀眾預見5G世代精彩可期，中華電信現場架設5G訊號基地台，運用優勢的5G領先技術，結合現場嶄新LED透明冰屏展演異地訪談、LIVE合唱與合奏共演，忠實呈現風雲榜舞台三維空間的立體感與真實體驗，讓兩樂團宛如在同一時空進行演出，結合5G MEC的高超科技「異地共演」。

請繼續往下閱讀...

在上週末的KKBOX風雲榜現場中，中華電提供了5G MEC多視角高清直播，讓觀眾自主選擇觀看視角、即時回看功能，輕鬆掌握每一個精彩瞬間；只要搭配Epson「次視代智慧眼鏡」，不僅獨享80吋觀賞樂趣，不論位置離舞台多遠，都能感受搖滾區的魅力。

▼中華電信利用5G技術，讓兩組在不同空間的樂團宛如在同一時空進行演出。（圖／業者提供）

▲▼5G還沒正式商轉，電信商搶先做應用體驗。（圖／業者提供）

快下載台灣大mySports APP　就可與明星球員一同春訓
台灣大哥大在2020年一開春，運用mySports APP的科技力量，與富邦悍將棒球隊合作推出「富邦悍將應援團2020春訓挑戰賽」，並發揮mySports APP強大的虛實整合功能，讓用戶與富邦悍將旗下世界12強棒球賽中華健兒胡金龍、林哲瑄與陳鴻文，一同進行春訓，鼓勵全民新的一年「多運動」，同時亦為即將上路的5G智慧棒球場應用先行暖身。即日起到3月20日止，用戶使用mySports APP參加春訓，運動燃燒卡路里達標，還有機會獲得富邦悍將球員親筆簽名球和多款商品。

台灣大表示，呼應富邦悍將2020口號 “It’s time”，今年5G即將商轉，也是屬於台灣大的時刻，豐厚的富邦集團資源，形成台灣大發展5G的獨特優勢。此次與富邦悍將合力推出mySports線上挑戰賽，即是為未來5G智慧棒球場應用進行暖身。除了在線上春訓賽中設下一萬大卡等熱量消耗目標、達標抽獎外，mySports活動還設計了「第6G任務」，於活動期間使用mySports APP記錄包括跑步、自行車、登山、健走等任一戶外軌跡運動，以GPS軌跡畫出富邦悍將英文隊名Guardians的「G」圖樣，截圖上傳mySports粉絲團，並在指定貼文中留言並分享，即有機會獲得富邦悍將限量球衣或限量紀念背包。

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