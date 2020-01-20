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哈利退出王室首發聲：極度難過但別無選擇！英民眾不買單：娶錯老婆

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實習記者羅明輝／綜合報導

哈利（Prince Harry）與梅根（Meghan Markle）日前宣布卸下王室身分，退居幕後，獲得女王伊莉莎白二世同意（Queen Elizabeth II）。哈利19日晚間也首度公開發聲，強調「我們也極度難過，但沒有並其他選擇」。不過大部分英國民眾對此仍不買帳，甚至狠酸，「所謂極度難過是因為娶錯老婆吧！」

綜合外媒報導，在決定退出王室後，哈利19日出席倫敦「Sentebale」慈善聚會時，首度公開發言稱，他們做出這樣的決定並不容易，是經過多年挑戰和討論後才產生的結果，「我知道我做的事並不都是對的，但從事情目前的發展來看，我們確實別無選擇。」

白金漢宮「四不」聲明中指出，哈利與梅根確定退出皇室生活後，不再是王室成員、不再擁有「殿下」（His/Her Royal Highness）頭銜、不得再使用於履行職務的公帑，對外不再代表英國女王，不過仍需償還 240 萬英鎊（約新台幣9373萬元）的新宅裝修費。

▲ 哈利王子及夫人梅根宣布卸下王室身分。（圖／達志影像／美聯社）

哈利提到，自己並不是就此離開，仍希望今後繼續替英國女王、英國效力，只是從退出自己承擔的角色，「我從家族裡，我過去所熟悉的一切中退出，朝著我所嚮往更加平靜的人生邁進。我在這樣的人生中誕生，而為我的國家和女王服務，是我至高的榮幸。」

對於哈利的「真誠告白」，英國民眾反映相當兩極，雖然一部分人相當欣賞他果斷決定自己的命運，不願被自己不想要的生活約束，勇敢做出母親黛安娜王妃一直追尋的目標；但另一部份人仍無法贊同，紛紛諷刺：「娶對老婆真的很重要，不然就會變得『極度難過』」、「接下來這家人將會過著『好萊塢』般的生活了。」、「所以梅根當初嫁入皇室，是為了追求平靜的生活嗎？」、「我只想知道小王子亞契（Archie）長大後，對於他爸爸媽媽『歷史性的決定』，有何感想。」

▼ 民眾對於哈利聲明不買帳，認為會對兒子亞契帶來影響。（圖／路透）

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