520後去留　財政部長蘇建榮尊重安排

▲財政部新春記者會。（圖／記者吳靜君攝）

記者吳靜君／台北報導

財政部今（20）日舉行新春記者會，由於總統大選才剛剛落幕，行政院已經總辭獲得留任，但是520之後，內閣還要再總辭一次，對於去留的看法。財政部長蘇建榮僅表示，520之後會尊重總統、行政院長的安排，只要在這個位置上就會做應該做的事情。

外界也關心，「蘇部長」在任內想要留下些什麼？整個國家的財政部在收入面扮演重要角色，除了稅制上的改革之外，稅政上的改革也是非常重要。

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蘇建榮指出，過去他所提過的改革重點包含結構調整、稅基擴大、以及數位稅的問題，這些都不是短期內可以完成。就稅基的部分來說，在數位經濟之下，財政部積極利用大數據、以及掌握地下經濟等，對於稅負公平是一種貢獻。

他認為，稅負的合理是垂直公平與水平公平，如果都無法做到水平公平，那麼談垂直公平就沒有意義，所以稅基擴大是相當重要的，目前財政部也正積極推動。

結構調整方面，目前所得稅占50%、消費稅占35%，財產稅只有5%多，但是相較於國際，歐盟、日、美稅制結構消費與所得是貢獻差不多的，這不只是稅法的改變，稅基擴大也是一種方式，不只是改變法制，從稽徵行政、數位上也可以達到這個目的。

但是稅基擴大不是一下子就能發揮，稅基的部分要有效掌握，包含地下經濟、跨境電商的營業稅申報，其他在網路上銷售行為，稽徵上可以有效查核。

蘇建榮自2018年7月上任，最自豪的事情是完成兩件事情，其一是實質減債；另一方面就是保障公股事業員工的權益包含公股銀與台酒等都簽團體協約，且泛公股銀除華銀外，也皆有員工持股信託。