19歲嫩妹「賣初夜」！58歲富商砸4000萬得標...她不後悔：男友可能離開

▲女孩不後悔販售童貞的決定。示意圖與本案無關。（圖／pakutaso）

圖文／CTWANT

烏克蘭一名19歲女孩卡佳（Katya）為了享受奢華生活，因此在社交網站上販售初夜，結果由一名58歲的德國商人以120萬歐元（約新台幣4000萬）得標。男方甚至表明，願意與卡佳步入禮堂，並且每個月給1萬歐元（約新台幣33萬元）生活費，看似對女孩非常滿意。

根據《每日郵報》報導，卡佳透過性交易網站「灰姑娘伴遊」販售童貞，最後以德國慕尼黑一名58歲商人得標，該男子在歐洲擁有多間健身房，家世顯赫；出價排名第二高的是來自紐約的律師，開價100萬歐元（約新台幣3324萬元），第三則是東京的歌手，開價80萬歐元（約新台幣2260萬元）。

精通英語、俄語的卡佳表示，在網站上販售童貞需要經過醫生嚴格的核實，絕非一件很容易的事情，自己也左思右想了很久，原因很簡單，因為不能逆轉，「初夜要獻給自己所愛的人或是百萬，我最後還是選擇了後者，因為不拿錢的後悔機率更高，畢竟男朋友有一天可能會離開。」

她大方坦言，「我就是想旅行，到處看世界，並且體驗奢華的生活，總歸一句，這是我的身體，無論什麼選擇，對我來說都是最好的決定，不會後悔。」

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