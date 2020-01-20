春安勞檢北區客運站　驚見客運司機單月加班90小時

記者余弦妙／台北報導

勞動部從1月3日起執行「春安勞檢」，今（20）日舉辦全台北、中、南歲末春安聯合檢查，北區由勞動部政務次長劉士豪帶隊勞檢國道客運業，其中共有3家違反工時過長規定，甚至還有司機單月加班達90小時，遠超過勞基法規定的單月46小時上限。

勞動部指出，今天針對新北市板橋區客運站7家業者的勞檢結果發現，勞動條件部分，工時過長的業者有3家，較為嚴重的是有一家業者單月加班時數超過90小時，約為法定上限46小時的將近1倍；有3家業者未符合7休1的規定；依勞基法規定每項可處2萬元至100萬元罰鍰。

而在衛業安全衛生部分，共計違反8項，其中1項因重複違反未使甲種職業安全衛生業務主管接受安全衛生在職教育訓練，開罰3萬元，另外7項通知限期改善；主要違反項目多為未依所訂異常工作負荷促發疾病預防計畫執行。

劉士豪表示，勞動部對於國道疏運安全非常重視，配合春安加強檢查，希望每個業者都能落實職業安全衛生，還有落實勞基法，也希望每個駕駛員能遵守交通安全，確實讓乘客過年返鄉，得到最好的服務與保障。

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此外，劉士豪更透露，去年針對國道疏運，在特殊需求的情況下放寬7休1的限制，最長不得超過9天，然而今年截至目前，不論是國道或是地方客運，都未收到業者呈報申請7休1鬆綁。