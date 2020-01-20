地方政府好過年！統籌分配稅款紅包86.3億　明日分發

▲財政部。（圖／資料照）

記者吳靜君／台北報導

地方政府好過年！財政部國庫署今（20）日表示，2019年的統籌分配稅款的實際收入為2894.5億元，超過原本的預估數，屬於普通統籌分配稅款有86.3億元，預計明（21）日發放，對於各級地方政府年關資金調度有所助益。

財政部表示，去（2019）年（包含預算整理前間）中央統籌分配稅款執行結果，實際收入為2894.5億元，較前一年（2018年）增加82.9億元，其中來自國稅的部分，所得稅及營業稅較2018年增加74.4億元及11億元，貨物稅則少3億元，至納入中央統籌分配稅款，屬於地方稅的土地增值稅也增加0.6億元。

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去年的中央統籌分配稅款收入為2802.9億元，依執行結果，去年度實徵數較原來預估數多91.6億元，其中屬於普通統籌分配稅的部分為86.3億元，國庫署表示明（21）日就會發放給各縣市政府，包含直轄市55億元、縣市政府24億元、鄉鎮市政府有7.3億元。

財政部進一步表示，中央統籌分配稅款是依據財政收支劃分法第16條的規定，各地方政府應就分得的部分列為課稅收入，以中央財源分貝地方政府的補助款尚有不同，故尚開分配數非屬中央額外給予，全數撥付地方對於各級地方政府年關資金調度將有所助益。

但是，原本至去年10月止，國庫署中央統籌分配稅款預估會超徵40~50億元，但是實際上去年超徵數仍有91.6億元，比原先預期還要高。國庫署表示，主要稅收優於預期、以及節省支出等，使得去年統籌分配稅款表現優於預期。