台股金豬年封關！終場上漲28點以12,118點作收　全年漲22％

▲ 台股封關日。（圖／記者湯興漢攝）

記者李瑞瑾／台北報導

台股今（20）天是農曆金豬年最後一個交易日，終場以12,118點封關，電金傳產股輪動，支撐大盤穩守12,100點之上，終場上漲28點或0.24%，成交量1,133.16億元。

相較狗年封關以9932.26點作收，金豬年台股上漲了2186.45點或22%。

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台股將自今天收盤後，開始休市過年，直到大年初六（30日）開紅盤，重新恢復交易。

不過，今天交易的股款交割，仍將於本週三（22日）完成。

電子三雄中，台積電（2330）以平盤333元作收；鴻海（2317）也收在平盤92.3元；股王大立光（3008）以4975元作收、下跌0.2%。

類股指數漲多跌少，電機類股受到工具機族群推升，上漲逾1%，汽車、造紙、金融、電子零組件、生技醫療等類股皆收紅；玻璃、貿易百貨、紡織、鋼鐵等類股指數小幅收跌。

法人指出，根據過去15年經驗，台股在封關日普遍上漲。今年因中美貿易戰和解之後，美股在上週頻創新高，也反映到今天的台股表現，讓台股跟著開高。

法人表示，今天各類股普遍上漲，其中又以防疫概念股以及部分傳產、電子股輪動，讓指數呈現高檔格局；非電子部分像是工具機也相當強勢，反映整個市場景氣面好轉的正面訊息。

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