【廣編】第七屆「渣打臺北公益馬拉松」 開跑　7年累計逾6千萬善款　力挺弱勢追夢

【廣編特輯】

圖、文／渣打銀行提供

2020年1月19日，台北–「2020渣打臺北公益馬拉松」19日上午6點於總統府前，由賽事冠名贊助商渣打國際商業銀行林遠棟總經理、教育部體育署王浩祿專門委員、臺北市政府體育局李再立局長和主辦單位中華民國路跑協會范姜瑞理事長鳴槍開跑！邁入第7屆的「渣打臺北公益馬拉松」，至今已超過22萬名跑者響應，為全臺最大、最多視障跑者、最公益的馬拉松賽事，今年賽事共吸引來自43國、近2,000名海外好手與250組視障/弱勢青年共近3萬名跑者參賽。在首創菁英跑者禮遇、全馬企業公益接力等創新賽制，加上好天氣助選手發揮，跑者出席率近8成。

渣打銀行總經理林遠棟分享：「現在還記得去年完成人生首次13公里挑戰的感動，今年升級挑戰初半馬，除了實踐勇不設限的精神，也在參賽的過程中，再一次因為每一名在跑道上堅持不放棄的跑者而感動，謝謝支持渣打馬拉松的跑者們一同為視障及弱勢青年的夢想努力不懈。」渣打臺北公益馬拉松是台灣最多視障跑者參與的賽事，年年吸引數百名跑者熱情報名視障陪跑員，今年超過200名跑者主動響應爭取32個席次，可見透過渣打銀行長年努力下，成功喚起大眾對視障議題的關注，而渣打銀行推動視障就業六年以來，服務共727位視障朋友、幫助超過550位視障人才多元穩定及多元就業。