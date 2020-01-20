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頭部連中3槍居然沒死！　慘遭姪子追殺...她跳上車狂開7公里求救

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▲槍、槍枝示意圖（圖／達志／示意圖）

▲女子頭部中彈，竟然還能開車。（圖／示意圖，與本新聞無關／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

印度旁遮普邦近來發生一起離奇案件，一名女子和人起爭執後頭部慘中3槍，當下不但沒死竟然還能保有意識，自己跳上車狂開了7公里，最後順利抵達警局報案，送醫急救後幸運保住一命。

居住在穆克特薩爾(Muktsar)附近村莊Samewali的42歲女子考爾(Sumeet Kaur)，平時與65歲母親蘇克金德(Sukhjinder Kaur)居住在一起，近來因為土地繼承權問題與哥哥辛格(Harinder Singh)產生爭執，沒想到對方為了奪地竟然派出未成年的兒子殺人。

考爾表示，她的姪子14日晚間跑來她們家居住，結果隔天早上她在廚房時突然遭到對方開槍，「他向我開槍後，母親因為聽到槍聲跑來查看，姪子便朝她的腿開了2槍後逃跑，我鼓起勇氣，決定開車載母親去警察局。」

考爾與蘇克金德成功報案後，後來被送到當地醫院接受治療，醫生表示，「考爾雖然頭部中了3槍，但很幸運子彈只是使頭骨骨折、沒有進入大腦，沒想到她竟然能保有清楚的意識，獨自開車7公里求救。」

考爾告訴警方，他們家名下擁有一塊土地，父親去世後土地被分給母親，而她和哥哥也能分得一部分土地，結果沒想到對方為了搶走所有土地，就對親人下毒手。蘇克金德表示，「我的兒子之前也曾襲擊過我們，靠著神明保佑才逃過一劫，現在我們想要正義。」警方正在追查辛格與兒子的下落。
 

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