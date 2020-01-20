印尼幣有望取代泰銖　成為2020年亞洲最強貨幣

▲印尼幣有望成為2020亞洲最強貨幣。（圖／路透）

記者謝仁傑／綜合報導

去年的這個時候，泰銖是亞洲表現最佳的貨幣，根據彭博報導，今年將被印尼的印尼幣所取代。東南亞國家人口最多的印尼，貨幣已經連續七週上漲，該國政府債券提供的豐厚收益吸引了套利交易者，而該國央行表示將允許進一步上漲。

該國的本地幣債券收益率在5～8％，這對希望進行套利交易，從兩國之間的利率差異中獲利的投資者而言，具有誘人的前景。若在不進行貨幣對沖的狀況下，他們有足夠的信心去交易，若未來印尼幣持續上漲，投資者將獲得更大的回報。

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與收益率吸引力同樣重要的是，中央銀行的寬鬆態度。

決策者通常試圖限制貨幣升值以利出口，但印尼央行本月10日表示，只要反映出經濟狀況的改善和波動在可控制的範圍之內，它就不會限制印尼幣的匯率，當天印尼幣上漲0.8％。

阿拉伯聯合國撥出228億美元（約新台幣6825億元）投資印尼主權財富基金，並加入日本軟銀集團和美國國際開發金融公司，對該國進行投資。

印尼總統佐科維（Joko Widodo）上週表示，貨幣快速上漲可能會損害出口，且可能削弱控制經常性帳戶赤字的努力。他說：「如果印尼幣升值太快，我們應該保持謹慎。」

彭博社調查的27位經濟學家中有24位預測印尼央行將維持利率不變，而三位經濟學家則預測將降息25個基點至4.75％，寬鬆政策將有助於抑製印尼幣進一步上漲。

去年表現強勁的泰銖、菲律賓比索，今年都面臨著挑戰，泰國銀行宣布了抑制泰銖匯率的措施，而比索可能因經常性帳戶赤字擴大而承受壓力，很難有去年的表現。



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