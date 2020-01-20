招財鸚鵡激動大喊「你好！中獎！」　彰化年輕夫妻幸運刮中100萬

▲彰化年輕夫妻散步途中聽見鸚鵡高喊「中獎」，決定買刮刮樂試手氣，幸運刮中100萬元大獎。（圖／台彩提供）

記者紀佳妘／台北報導

台彩推出「2000萬超級紅包」刮刮樂，上周已被刮出一個三獎100萬元，今（20）日再度傳出好消息，有一對彰化年輕夫婦散步途中，聽到捷利農產商行門外的鸚鵡高喊「中獎」，決定買刮刮樂試手氣，沒想到幸運刮中100萬元，兩人抱在一起大叫，直呼「有買有希望」。

台彩推出「2000萬超級紅包」短短的時間，全台各地陸續傳出刮出大獎的好消息。這次是彰化縣彰化市捷利農產商行傳出捷報，刮出三獎100萬的是一對年約30幾歲的熟客夫妻。

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台彩表示，這對夫婦當天只是散步經過店門口，原先並沒有要進店裡購買的，不過由於店外有隻羽毛非常漂亮的鸚鵡，之前有耳聞過他們家的鸚鵡是會講話的，中獎當天這對夫妻就是看到這隻鸚鵡一直很激動的對他們說，「你好！你好！中獎！中獎！」。

台彩指出，這一對夫妻心想來過這麼多次，都沒有聽過牠講話，當天卻這麼難得聽到，於是走進店裡挑選幾張2000元刮刮樂，刮中一些小獎後打算離開時，當下又聽到鸚鵡講了「中獎！中獎！」，於是他們決定再買2張試試看。

台彩轉述，隔2天後這對夫妻又來到店裡，但卻一臉神秘兮兮的樣子拿了一張「2,000萬超級紅包」刮刮樂請店員協助確認是否有中獎，發現果真刮中100萬，夫妻倆開心的抱在一起大叫，並且認為真的是「有買有希望」。