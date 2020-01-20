　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

紀念珍珠港英雄「米勒」 　美海軍航母首度以黑人士兵命名

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

實習記者羅明輝／綜合報導

美國海軍18日透露，最新「福特級」航空母艦4號艦CVN-81 ，將以第二次世界大戰「珍珠港事變」時的非裔英雄米勒（Doris Miller）命名。這是美軍首艘以非裔美國人命名的航母，以此紀念米勒在面對種族政策的環境下，仍展現出勇氣，協助其他白人士兵的行為。

據《BBC》報導，在經過白宮與國會的同意後，美國海軍代理部長莫德利（Thomas Modly）20日在珍珠港舉行的儀式上宣布，這艘預定在2028年下水、2030年服役的航母將正式命名為「米勒號」。

▲ 海軍最新「福特級」航空母艦CVN-81將以米勒命名。圖為CVN-80。（圖／翻攝自維基百科）

這是繼1970年代諾克斯級巡防艦「米勒號」（FF-1091）之後，第2艘以這位傳奇非裔士兵命名的海軍艦艇。對此，歷史學家阿克斯（Regina Akers）表示，這是非常棒的決定，意味著英雄並不會受到種族、性別、背景或階級所限制。

據了解，米勒1941年在「西維珍尼亞號」戰艦（BB-48）上服役，受當時的種族政策影響，非裔士兵不能隨意使用武器，只能進行煮飯、打掃等雜事。珍珠港事件發生的早晨，他原本正在整理衣服，這時突然數枚日軍魚雷擊中船艦，他立刻丟下手邊工作，協助艦長及其他受傷士兵前往安全處躲藏。

▲ 1970年代諾克斯級巡防艦「米勒號」。（圖／翻攝自維基百科）

除此之外，他還不顧種族政策規範，在未受過訓練的情況下，操作一座高射機槍，朝日本軍機掃射直到最後彈藥用盡，並回頭繼續幫助受傷士兵，直到接獲棄船命令，才和同伴一起棄船逃生。

因為這樣英勇的表現，羅斯福總統決定不顧外界眼光，在1942年5月頒發美國海軍第3高的榮譽「海軍十字勳章」給米勒。時任海軍部長諾克斯也深受米勒感動，允許非裔從事海軍所有職位。


▲ 米勒在珍珠港事件時，英勇幫助受傷士兵，與日軍軍機奮戰，獲頒「海軍十字勳章」。（圖／翻攝自維基百科）

米勒在1943年被調往「利斯康灣號」護航航空母艦（USS Liscome Bay）服役，擔任艦上勤務人員。然而，該艦在同年11月遭日本潛艇「伊175號」擊沉，米勒與其他643名官兵都被推定殉職。即使米勒在二戰中就已經去世，但他的精神仍持續影響後人。美國海軍也決定在他挺身而出幫助同袍的78年後，用這樣特別的方式，來永遠紀念他。

►時間存在的意義就是襯托妳的美麗！

ET快訊
過年紅包包多少才夠？內行人揭「行情價」年年增：換百鈔充數也行
武漢肺炎防疫再升級！即起大陸來台「有肺炎就需通報隔離」
兒娶妻「帶球進門」　1年半後「老爸媳婦同時離婚」共築愛巢
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

紀念珍珠港英雄「米勒」 　美海軍航母首度以黑人士兵命名

巧合？網瘋傳披頭四56年前月曆　和2020日期「完全一致」

馬斯克：2050年前送百萬人上火星 人人可去沒錢可貸款

16歲兒娶嫩妻「帶球進門」　1年半後「老爸與媳婦同時離婚」共築愛巢…生下新寶寶

到賽普勒斯外海鑽探石油、天然氣　土耳其挨批「海盜國家」

查爾斯王子要金援哈利一年！私房錢助新生活　英王室將審視

木頭上驚現「大自然版梵谷名畫」！絕美年輪畫出星空網驚奇

爸媽省嫁妝「互嫁女兒」！ 她遭老公「報復」…半年後慘死婆家

IMF總裁示警：經濟大蕭條恐重演！　貧富差距過大是主因

抖音新挑戰！好友嘴巴當碗「變麥片牛奶池」　湯匙一挖失控噴出

謝和弦現身KKBOX唱《謝謝妳愛我》　裸上身跑全場...親吻女觀眾手背

屁孩從觀眾席跳到台上　嗨唱：她gucci的時候眼淚...

田馥甄接歌「大家都敗在小幸運」XD　女神傻眼：摳連～送分題耶

越南太太合理「使喚先生」做家事　從日常教越語...老公配合度超高！

ZICO發起新歌《Any song》舞蹈挑戰！　華莎友情跨刀...范丞丞、炎亞綸都著迷～

李艾薇擊掌拍不到..下秒回神繼續唱　李友廷ft.吳霏、楊碧琪《偽裝》live超好聽

百歲風流龜「猛生800隻後代」 佔全島40%...牠化解滅絕危機

澳洲暴雨釀災...無尾熊變落湯雞　無助靠恩人胸膛「謝謝你救我們」

A-Lin全白套裝現身KKBOX　《忘記擁抱+有一種悲傷》超感人

法拉利姐+吃屎哥中壢開飲料店　高歌「給你吃屎！」引警關注

紀念珍珠港英雄「米勒」 　美海軍航母首度以黑人士兵命名

巧合？網瘋傳披頭四56年前月曆　和2020日期「完全一致」

馬斯克：2050年前送百萬人上火星 人人可去沒錢可貸款

16歲兒娶嫩妻「帶球進門」　1年半後「老爸與媳婦同時離婚」共築愛巢…生下新寶寶

到賽普勒斯外海鑽探石油、天然氣　土耳其挨批「海盜國家」

查爾斯王子要金援哈利一年！私房錢助新生活　英王室將審視

木頭上驚現「大自然版梵谷名畫」！絕美年輪畫出星空網驚奇

爸媽省嫁妝「互嫁女兒」！ 她遭老公「報復」…半年後慘死婆家

IMF總裁示警：經濟大蕭條恐重演！　貧富差距過大是主因

抖音新挑戰！好友嘴巴當碗「變麥片牛奶池」　湯匙一挖失控噴出

為退休做準備！夫妻返鄉自建獨棟別墅　後院還有開心農場

「美鳳你真的帶著財神找到我了！」　新北男刮中100萬大獎

3星座2020財運由黑翻紅！　處女「樂透偏財」星座專家：隨時隨地都可買彩券

朱天文首度執導、七等生重出江湖！「他們在島嶼寫作3」2020年推出

「居家門神」狂響！火燒厝緊走　住戶驚跪力喊： 真正有保庇！　　

楊烈揭患大腸癌經歷：終算熬過來　曝剛出道「連唱14小時」沒休息

男星揪108位藝人「叫雞」...連阮經天都下海！超有面子

林心如過年前驚爆懷二胎！　片場拍廣告「穿拖鞋+大衣遮肚」截圖網瘋傳

武漢肺炎...大陸確診217例！習近平、李克強提重要指示：遏制疫情蔓延

獨／高雄輕熟女年前換新貌求「性感紅唇」　隔日照鏡哭了！乾皺香腸嘴…

高雄女監爆性侵案！監視器全程拍攝...遭辱數分鐘

國際熱門新聞

母拿59萬給女兒結婚度蜜月　不到1年「吃掉女婿」挺孕肚上街

結婚12年愛妻「完全停機」他花錢消災

快訊／哈利王子回應「失去殿下頭銜」

後院種花總死光　警查出超恐怖真相

19歲嫩妹賣初夜！富商砸4000萬得標

梅根退出王室「背後計畫被親姐看透」續攀大咖鋪路

哈利夫婦「還俗」梅根爸痛斥女兒：拋棄夢想

16歲小哥潛游泳池底　遭卡死水底…救生員拉起藍屍

英王室聲明「4不」和哈利梅根斷乾淨

南韓確認第一名武漢肺炎患者

純樸少女闖東京..5年後變化網嚇呆

醜女整形後嫁富二代　如今成網紅

男星拍戲　從4.8公尺橋上摔落身亡

兒娶嫩妻「帶球進門」　1年半後「老爸與媳婦同時離婚」共築愛巢

更多熱門

相關新聞

美媒列美軍火庫7大最強武器　5種跟核武有關

美媒列美軍火庫7大最強武器　5種跟核武有關

伊朗在當地時間8日凌晨轟炸位於伊拉克的阿薩德空軍基地（Al-Asad airbase），讓美伊關係變得更加劍拔弩張，就在這個時刻，美國媒體CNN列出了美國軍火庫中最重要的7種武器。

福特號航艦先進阻攔系統完成疲勞測試

福特號航艦先進阻攔系統完成疲勞測試

涉闖美軍基地拍照　中國男被捕

涉闖美軍基地拍照　中國男被捕

「剋制」解放軍航母　國軍至少有6種武器很管用

「剋制」解放軍航母　國軍至少有6種武器很管用

「山東艦」穿台灣海峽　美國務院嚴厲發聲明

「山東艦」穿台灣海峽　美國務院嚴厲發聲明

關鍵字：

Doris Miller珍珠港西維珍尼亞號美國海軍航空母艦CVN-81

讀者迴響

發燒話題

開票結果 澳洲大火 反送中 捷運環狀線 黑鷹失事 王令麟 遠航停飛 高以翔 謝和弦 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 尾牙 唇筆 黃寶慧 地震 波特王 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 柯文哲 柯P 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

台中活春宮哥現身　悔：帶妹出場路...不熟又凍未條

內勤尾牙照驚傳外流　熊貓回應了

BMW哥、長髮妹台中活春宮　警急追2人

「6星座」3月前偏財運旺到爆！

母拿59萬給女兒結婚度蜜月　不到1年「吃掉女婿」挺孕肚上街

愛情照外流…直播女神又忘關鏡頭！忘情模樣全被拍

牧羊犬生出綠寶寶　飼主被真相驚呆

迪化街23顆牛軋糖1100元！市府回應了

活春宮哥影片瘋傳　老婆氣：變全台最知名

EXO粉號召SM公司前示威！網看現場圖都笑了

一年走2人！長輩建議送假人…晚輩不信　3個月後又出事

辜莞允列事隔8月還清白「只求鮪魚高抬貴手」

迪化街牛軋糖23條1100元　老闆回應

歌手突說「對不起」緩緩低頭...死了

男女當街活春宮　民眾驚呼太帥了

更多

最夯影音

更多
謝和弦現身KKBOX唱《謝謝妳愛我》　裸上身跑全場...親吻女觀眾手背

謝和弦現身KKBOX唱《謝謝妳愛我》　裸上身跑全場...親吻女觀眾手背
屁孩從觀眾席跳到台上　嗨唱：她gucci的時候眼淚...

屁孩從觀眾席跳到台上　嗨唱：她gucci的時候眼淚...

田馥甄接歌「大家都敗在小幸運」XD　女神傻眼：摳連～送分題耶

田馥甄接歌「大家都敗在小幸運」XD　女神傻眼：摳連～送分題耶

越南太太合理「使喚先生」做家事　從日常教越語...老公配合度超高！

越南太太合理「使喚先生」做家事　從日常教越語...老公配合度超高！

ZICO發起新歌《Any song》舞蹈挑戰！　華莎友情跨刀...范丞丞、炎亞綸都著迷～

ZICO發起新歌《Any song》舞蹈挑戰！　華莎友情跨刀...范丞丞、炎亞綸都著迷～

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

演員片場生存秀《演技派》

演員片場生存秀《演技派》

延禧攻略于正頂級製作，每周六22點鎖定ETtoday播吧，誰能成為最佳演技派？

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面