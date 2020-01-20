　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

高中妹闖東京！5年後從「純樸少女→濃妝辣妹」　網嘆：大城市太可怕

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

（圖／翻攝自Twitter／MIRANO_x74）

女高中生畢業後到東京發展，5年間完全變了一個人。（圖／翻攝自Twitter／MIRANO_x74）

圖文／CTWANT

不少年輕人成年後都會轉往繁榮的大城市打拚，實現夢想，不過有一種說法，大城市可以讓人產生劇烈變化。近日一名日本少女野呂未來乃畢業後到大城市東京發展，5年間完全變了一個人，從一個清純小妹妹變成濃妝魅力女神，引起討論。

日本綜藝節目《無所不教！全民大學校》的「尋找秘境車站」單元，5年前曾在青森縣的驫木車站採訪過少女野呂未來乃，當時她的模樣相當樸素，穿著校服，臉上脂粉未抹，笑臉相當清純，還有一點嬰兒肥。受訪時，野呂未來乃對著鏡頭說，畢業之後要到東京發展。

（圖／翻攝自Twitter／miyabin_yn）

▲野呂未來乃在5年前接受節目訪問時還是一位清純女高中生，她表示希望到東京讀書。（圖／翻攝自Twitter／miyabin_yn）

（圖／翻攝自Twitter／MIRANO_x74）

▲沒想到去了東京之後，整個人變了副模樣。（圖／翻攝自Twitter／MIRANO_x74）

很快的，野呂未來乃如願到了大城市發展，不過模樣與之前有了巨大的落差；她把一頭烏黑的秀髮漂成超淺的109辣妹色、波浪捲，臉上的妝容超濃厚，整個人彷彿走在時尚的尖端。

不僅如此，網友還起底她曾到新宿歌舞伎町的酒店中當陪酒小姐，因此感嘆，「看到這個，讓我感覺到東京的可怕。」野呂未來乃對於自己又成了網友討論的焦點，不諱言表示，因為陪酒小姐每天都能穿得光鮮亮麗，讓她很羨慕，才會投入去做，目前已經搬到福島鄉下悠閒過生活。

更多 CTWANT 報導
連遇喪事結婚拖3年！閨蜜趁機「爬上新郎床」懷孕逼走正宮...八字重算
閃辭《面對面》內幕！　主播谷懷萱淚揭遭「霸凌誤解」：天天哭想結束生命
「男性濃稠精華」當食材　辣媽一天喝一杯：超有活力！

ET快訊
學測難到100個法律人都不會！法界氣喊：題目選項都錯應送分
韓國瑜臉書大秀特勤合照　國安人士：傻眼到極致！
男歌手表演中突說「對不起」緩緩低下頭　猝死最愛的舞台上
台中活春宮哥現身！載妹路不熟又凍未條　老婆氣炸陪他上警局
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

梅根退出王室「背後計畫被親姐看透」　回歸平凡生活…竟還繼續攀大咖鋪路！

高中妹闖東京！5年後從「純樸少女→濃妝辣妹」　網嘆：大城市太可怕

紐芬蘭兩天降雪80公分破紀錄！　白茫茫一片「民宅汽車被半埋」

孟晚舟有90％會引渡美國？　是否符合「雙重犯罪」是關鍵

習近平4月「國賓訪東京」　日人百萬連署反對：防中國併吞台灣

韓聯社：南韓確認第一名武漢肺炎患者　為中國籍女性

遭3男下藥綁架慘成性奴　14歲少女靠「Snapchat定位」成功獲救

英相強生談「哈利梅根」：全國都將祝福他們未來一切順利

澳洲降雨滅火　來不及開心「亮暴雨洪水警告」多處斷水封路…生態面重大考驗！

快訊／德州酒吧音樂會槍擊2死5傷　槍手仍在逃

謝和弦現身KKBOX唱《謝謝妳愛我》　裸上身跑全場...親吻女觀眾手背

屁孩從觀眾席跳到台上　嗨唱：她gucci的時候眼淚...

越南太太合理「使喚先生」做家事　從日常教越語...老公配合度超高！

田馥甄接歌「大家都敗在小幸運」XD　女神傻眼：摳連～送分題耶

ZICO發起新歌《Any song》舞蹈挑戰！　華莎友情跨刀...范丞丞、炎亞綸都著迷～

百歲風流龜「猛生800隻後代」 佔全島40%...牠化解滅絕危機

李艾薇擊掌拍不到..下秒回神繼續唱　李友廷ft.吳霏、楊碧琪《偽裝》live超好聽

A-Lin全白套裝現身KKBOX　《忘記擁抱+有一種悲傷》超感人

澳洲暴雨釀災...無尾熊變落湯雞　無助靠恩人胸膛「謝謝你救我們」

法拉利姐+吃屎哥中壢開飲料店　高歌「給你吃屎！」引警關注

梅根退出王室「背後計畫被親姐看透」　回歸平凡生活…竟還繼續攀大咖鋪路！

高中妹闖東京！5年後從「純樸少女→濃妝辣妹」　網嘆：大城市太可怕

紐芬蘭兩天降雪80公分破紀錄！　白茫茫一片「民宅汽車被半埋」

孟晚舟有90％會引渡美國？　是否符合「雙重犯罪」是關鍵

習近平4月「國賓訪東京」　日人百萬連署反對：防中國併吞台灣

韓聯社：南韓確認第一名武漢肺炎患者　為中國籍女性

遭3男下藥綁架慘成性奴　14歲少女靠「Snapchat定位」成功獲救

英相強生談「哈利梅根」：全國都將祝福他們未來一切順利

澳洲降雨滅火　來不及開心「亮暴雨洪水警告」多處斷水封路…生態面重大考驗！

快訊／德州酒吧音樂會槍擊2死5傷　槍手仍在逃

槍聲大作人嚇趴！玉里警防搶演練太逼真　提款民眾當場驚呆

春節前關懷弱勢家庭　龍潭暖警寒冬送愛心

台東外海「永泉3號」漁船起火　2船員獲救

「彰化賴雅妍」正妹里長施佩妤　自學插畫紅包做公益

秀智Po超大孕肚照嚇翻網友！穿「全黑裙裝」恢復身材安撫民心

小病到社區！北市聯醫推手機App　「病患自主授權資料」給基層診所

蘇嘉全將卸任立法院長：相信國會改革不會停止

中職／樂天桃猿7日出征石垣島　25人名單公佈

駁二超逼真「VR體感鬼屋」嚇到崩潰！8人同步連線互助求生

「行政團隊隨時可調整」蘇貞昌：執政滿意度57%會用心用力

白點衝出！小孩翻圈險撞車　大聖爺救命影片曝

國際熱門新聞

母拿59萬給女兒結婚度蜜月　不到1年「吃掉女婿」挺孕肚上街

快訊／哈利王子回應「失去殿下頭銜」

後院種花總死光　警查出超恐怖真相

結婚12年愛妻「完全停機」他花錢消災

哈利夫婦「還俗」梅根爸痛斥女兒：拋棄夢想

16歲小哥潛游泳池底　遭卡死水底…救生員拉起藍屍

英王室聲明「4不」和哈利梅根斷乾淨

南韓確認第一名武漢肺炎患者

男星拍戲　從4.8公尺橋上摔落身亡

小情侶翹課擦槍走火　警破門促成「姻緣」

哈利梅根2.9億保全費可能全民埋單

他花千元買二手沙發　竟發現128萬

烏航11烏籍罹難者遺體運回　家屬淚崩

巴拉圭典獄長放大假　75囚犯「堆200沙包挖地道」越獄成功

更多熱門

相關新聞

蕾菈緊貼孫生「親密床照」曝光

蕾菈緊貼孫生「親密床照」曝光

有「小鄧紫棋」稱號的中東混血網紅蕾菈是「反骨男孩」的成員之一，身材姣好，加上自然、不做作的個性深獲不少粉絲喜愛。她過去就曾在直播分享一夜情的經驗，且對象幾乎都是熟識朋友；沒想到近日PO出與孫生的親密床照，讓一票男粉絲都心碎了。

「6星座」3月前偏財運旺到爆！

「6星座」3月前偏財運旺到爆！

米砂搭上191cm排球選手！手滑傳親暱照秒刪

米砂搭上191cm排球選手！手滑傳親暱照秒刪

小情侶翹課擦槍走火　警破門促成「姻緣」

小情侶翹課擦槍走火　警破門促成「姻緣」

日本清純學生妹闖東京做酒店 ！近照曝「整個人全變了」網看傻

日本清純學生妹闖東京做酒店 ！近照曝「整個人全變了」網看傻

關鍵字：

周刊王尋找秘境車站野呂未來乃

讀者迴響

發燒話題

開票結果 澳洲大火 反送中 捷運環狀線 黑鷹失事 王令麟 遠航停飛 高以翔 謝和弦 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 尾牙 唇筆 黃寶慧 地震 波特王 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 柯文哲 柯P 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

台中活春宮哥現身　悔：帶妹出場路...不熟又凍未條

內勤尾牙照驚傳外流　熊貓回應了

BMW哥、長髮妹台中活春宮　警急追2人

母拿59萬給女兒結婚度蜜月　不到1年「吃掉女婿」挺孕肚上街

愛情照外流…直播女神又忘關鏡頭！忘情模樣全被拍

「6星座」3月前偏財運旺到爆！

迪化街23顆牛軋糖1100元！市府回應了

EXO粉號召SM公司前示威！網看現場圖都笑了

迪化街牛軋糖23條1100元　老闆回應

辜莞允列事隔8月還清白「只求鮪魚高抬貴手」

「南韓超紅女神」打卡合照林俊傑！

一年走2人！長輩建議送假人…晚輩不信　3個月後又出事

好市多再現喪屍潮！「神秘粉紅箱」瘋搶

趙少康發現：韓國瑜這一點不同了

拉肚子！5歲童喝運動飲料「又狂瀉7天」醫：2飲品不推

更多

最夯影音

更多
謝和弦現身KKBOX唱《謝謝妳愛我》　裸上身跑全場...親吻女觀眾手背

謝和弦現身KKBOX唱《謝謝妳愛我》　裸上身跑全場...親吻女觀眾手背
屁孩從觀眾席跳到台上　嗨唱：她gucci的時候眼淚...

屁孩從觀眾席跳到台上　嗨唱：她gucci的時候眼淚...

越南太太合理「使喚先生」做家事　從日常教越語...老公配合度超高！

越南太太合理「使喚先生」做家事　從日常教越語...老公配合度超高！

田馥甄接歌「大家都敗在小幸運」XD　女神傻眼：摳連～送分題耶

田馥甄接歌「大家都敗在小幸運」XD　女神傻眼：摳連～送分題耶

ZICO發起新歌《Any song》舞蹈挑戰！　華莎友情跨刀...范丞丞、炎亞綸都著迷～

ZICO發起新歌《Any song》舞蹈挑戰！　華莎友情跨刀...范丞丞、炎亞綸都著迷～

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

演員片場生存秀《演技派》

演員片場生存秀《演技派》

延禧攻略于正頂級製作，每周六22點鎖定ETtoday播吧，誰能成為最佳演技派？

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面