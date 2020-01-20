台股資金行情強強滾　國泰金調查：4成民眾看好上半年衝12500點

▲國泰金對民眾進行上半年台股高點與低點的預期調查顯示，4成民眾預期上半年台股高點會落在12,000點至12,500點區間。（示意圖／記者呂佳賢攝）

記者紀佳妘／台北報導

國泰金（2882）今（20）日發布最新調查，民眾對於股市樂觀情緒普遍走升，顯示民眾對風險偏好的程度增加，且有40.2%的民眾預期2020上半年台股高點會落在12,000點至12,500點區間。

根據證交所數據顯示，台灣加權股價指數2019年封關收在11,997點，全年指數漲幅達23%，創近10年最大年度漲幅，年中指數曾一度衝高至12,126點，創下29年波段新高。

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國泰金發布2020年1月份國民經濟信心調查結果，民眾對股市的樂觀情緒走升，對風險偏好的程度也增加，主要是中美達成第一階段貿易協議，且半導體營收成長強勁，投資人風險情緒上揚，台股站穩12,000點關卡。

調查也指出，民眾股市樂觀指數大幅走高至-1.5，風險偏好指數也上揚至5.1，顯示中美達成初步協議與景氣穩健走強，使得民眾對股市樂觀情緒與風險偏好提升。

調查結果指出，40.2%的民眾預期2020上半年台股高點會落在12,000點至12,500點區間，18.5%的民眾則認為落在12,500點至13,000點，另有8.3%的民眾認為會落在13,000點以上。