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IMF總裁示警：經濟大蕭條恐重演！　貧富差距過大是主因

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▲▼國際貨幣基金,IMF,Kristalina Georgieva。（圖／路透）

▲國際貨幣基金總裁Kristalina Georgieva警告，經濟大蕭條將重演。（圖／路透）

實習記者陳妙津／綜合報導

國際貨幣基金（IMF）總裁喬治艾娃（Kristalina Georgieva）警告，IMF最新研究將目前經濟與1929年時的股市大崩盤相較，顯示類似趨勢正在發生中，由於貧富差距及金融產業不穩等因素，全球經濟因為氣候變遷加劇與貿易保護主義抬頭等新問題，在未來10年內極有可能以社會動盪、金融市場動盪的特徵，重演「大蕭條」的災難。

據《衛報》報導，喬治艾娃17日在美國彼得國際經濟研究所演講中表示，儘管國家間的貧富差距在過去20年內已經縮短，但國家內部的貧富差距卻日益擴大，「尤其是在英國，前10%的富人竟掌握了最貧困的50%窮人所擁有的全部財富。經濟合作暨發展組織的大部分成員國都有類似跡象，這些國家的收入差距及貧富分配不均已經達到或接近歷史上的最高峰。」

喬治艾娃說，「某種程度上，這種令人不安的趨勢令人想起20世紀初期時，技術及整合的雙重力量引導了『鍍金時代』展開，最終卻導致1929年的華爾街股災。」

喬治艾娃補充道，「若必須對未來10年選出一個新主題，那就是『不確定性』。」由於目前美歐處於貿易爭端中，全球貿易體系需要進行重大升級，不確定性不僅影響企業，也會影響個人，過度不平等會阻礙經濟成長，同時也會助長民粹主義、導致政治動盪，雖然政府部門幫助底層人群也是關鍵，但人們往往常忽視會對分配不平等產生長久影響的金融部門。

她提醒，不要忽略導致2008年全球金融危機的不節制行為，對許多人而言，這場危機尚未結束，全歐洲仍有4分之1的年輕人有陷入貧困的風險，「沒有什麼可以代替高質量的監管了，我們比過去安全沒錯，但還不夠安全。」

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