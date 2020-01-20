木頭上驚現「大自然版梵谷名畫」！絕美年輪畫出星空網驚奇

實習記者陳妙津／綜合報導

美到捨不得燒！一名日本網友近日買下一堆柴火，沒想到其中一塊木材上竟有著超美的紋路，層層堆疊宛如梵谷名畫「星空」的大自然版本，讓他忍不住驚嘆萬分，拍下後分享，直呼「燒不下手了」，而看到網友也紛紛讚嘆大自然的股斧神工，連在細微處也有如此奧妙無窮的美麗，震撼人心。

日本網友Hideo Fukuda貼出3張木柴照表示，「我買的木材美到讓人震驚，這應該是樹瘤之類的吧？不過這種特別的年輪到底是怎麼形成的呢？我捨不得拿來燒了。」細看照片，木材表面上竟有著絲絲年輪花紋，層層交織堆疊，還有自然優美的曲線，構成宛如梵谷名畫「星空」一般的奇妙景象，十分別緻獨特。

▲▼日本網友買的木柴上竟有如梵谷名畫一般美麗的年輪。（圖／翻攝自推特／@ puchuco709）



分享照片的網友是「木與鐵的作家」福田英生，他也是推特上的著名手作達人，擅以一雙巧手製作機關人偶、各類手作小物等，著名作品包括「流淚人偶」、「吹泡泡人偶」等，而此次的「星空木材照」也讓他的推特再獲矚目。

網友看了照片後紛紛表示，「看起來具有不知名的力量」、「好像梵谷的畫喔」、「有點密集恐懼症了」、「超美，大自然的奧秘！」、「可以用透明樹脂把它作成標本保存」、「讓人有種難以言說的感動」。