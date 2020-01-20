好羨慕！群聯尾牙豪砸現金2億元　年資2年以上員工一人領5萬元

▲群聯董事長潘健成於尾牙日扮演機長角色，豪砸2億元現金獎。（圖／業者提供）

記者周康玉／台北報導

年關將近，科技廠尾牙接連不斷。NAND控制晶片廠群聯（8299）上周末（1/18） 舉辦旺年會，主題為「群起壯志 聯霸蒼穹」，群聯董事長潘健成扮演機長，感謝所有同仁及夥伴客戶們的相挺，現場豪砸現金2億元總獎金，讓員工high翻。

群聯尾牙現場除了超過1800位員工參加以外，更有將近300位的夥伴及客戶參加，包括日本鎧俠KIOXIA（前 東芝記憶體TMC）、美光Micron、威騰Western Digital、SK海力士SK Hynix、長江存儲YMTC等國際NAND原廠，均出席參加共襄盛舉。鎧俠KIOXIA代表更是專程準備了豪華陣仗的歌唱表演，掀起了一波的熱潮。

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而尾牙重頭戲抽獎的部分，更是在潘健成及總經理歐陽志光的相互加碼聲中，發出兩億元的總獎金，包含哈哈獎、也是被視為吉祥數字的群聯股號8299元以外、年資2年以上的同仁免抽獎一律5萬元獎金、年資1年以上尚未滿2年的同仁也加碼3千元獎金、以及將近5千萬元加碼分配至個人績效獎金等林林總總的獎項，希望讓大家通通有獎，現場HIGH到最高點。

潘健成表示，去（2019）年對於快閃記憶體產業是酸甜苦辣的一年，中間歷經了NAND市價劇烈波動、斷電、火災、貿易戰、缺料等等的突發事件，對於體質相較不穩的企業在這一波的淘汰戰中，紛紛面臨跳船的危機。然而，群聯在這一波的激烈競爭中，不僅活得好好的，去年度營收刷新了歷史的新高，更持續加碼13億元於台灣投資研發新廠，佈局下一個20年的成長。

潘健成表示，2019年雖然大環境不佳、但公司營運在各部門及同仁們共同努力之下，交出了一張漂亮的成績單，非常感謝大家的付出，公司也非常樂意透過實質的獎酬機制，感謝同仁們的辛苦。

潘健成表示，群聯至今已經要邁入第二個20年，五廠也將於今年3月動工，預計完工後也將大幅度的增加研發人員，持續提升群聯長期引以為傲的研發大軍。此外，新廠也將提升未來營運所需的相關資源，包含高階NAND儲存應用市場所需的長期供貨物料等。

潘健成也強調，下一個20年群聯要持續成長，除了持續研發投資以外，大量的研發人才將是關鍵。歡迎公司同仁持續推薦熟識的優秀工程師，繼續壯大群聯的研發能量，提升公司競爭力。而群聯也將持續營造幸福企業，讓員工安心、客戶開心、及股東放心。

▼群聯尾牙現場。（圖／業者提供）