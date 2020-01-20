企業送禮、電商網購一波波　物流業者UPS延長春節前服務時間搶市

▲物流業者優比速（UPS）延長春節前服務時間，讓台灣企業有更充裕的時間處理緊急訂單。（圖／優比速提供）

記者林淑慧／台北報導

最近是農曆春節送禮潮，加上電商網購的採買需求，國內外物流業迎來產業旺季，美商優比速（UPS）今（20）日宣佈將於1月22日延長全台取件、電話預約時間和自行送件服務，因應農曆新年前的大量國際託運需求。

優比速（UPS）表示，因應農曆春節假期，UPS將於1月23日開放桃園泛太平洋轉運中心至晚上5點，讓客戶可自行送件至轉運中心。

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UPS將於1月23日起暫停收取件服務，並於1月30日恢復正常營運。UPS各服務中心的延長服務時間及聯絡資訊如下，顧客可透過0800-365-868進行免付費電話諮詢相關作業問題。

台灣跨境電商貿易交易額年產值已超過新台幣750億元，成為物流業的兵家必爭之地，依據優比速內部研究報告，90%的網購消費者在購物前會進行全球性的商品搜尋，其中商品價格往往是全球最常被搜尋的資訊。然而，相較於美洲和歐洲的消費者（皆為81%），亞太區消費者（74%）較不重視商品比價。

為提升物流服務，優比速自去年起轉型升級，針對多項物流網絡進行重大投資，包括：提升深圳亞太轉運中心近50％的貨件處理能力；擴張UPS 全球快遞服務範圍至澳洲、香港、日本、新加坡和韓國；延長在中國、日本、台灣和韓國地區的取件時間達5小時，以及開始美國周六取件服務，使進口至亞洲8個市場的貨物能比過去提前1天送達。