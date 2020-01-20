國泰金：逾8成民眾看好今年GDP保2有望　對景氣看法26個月來首轉正向

▲國泰金調查顯示，受到中美貿易戰達成第一階段協議影響，景氣與就業展望樂觀指數同步上揚，顯現民眾轉趨樂觀。。（圖／資料照）

記者紀佳妘／台北報導

國泰金（2882）今（20）日發布1月國民經濟信心調查結果，隨著中美貿易戰達成第一階段協議，景氣與就業展望樂觀指數同步上揚，高達8成3民眾認為今（2020）年經濟成長率會達到2%以上。

國泰金今天公布最新國民經濟信心調查，11月景氣對策信號從黃藍燈轉為綠燈，領先指標走揚，同時指標也有所改善，景氣呈現溫和走強的態勢。受到中美達成第一階段貿易協議提振，本月的景氣現況與展望樂觀指數大幅上揚至8及10，民眾對景氣看法26個月以來首度轉趨正向。

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另外，民眾薪資上漲預期指數也走高至11.3，一舉創下調查以來高點；在對景氣與薪資展望樂觀的情況下，民眾的大額消費意願指數同時跳升至9.9，顯示近期民眾消費意願強勁。

在中美貿易達成第一階段協議、台商投資回流等正面因素影響下，以及因應主計總處進行景氣5年修正，國內、外研究機構皆上調2020年經濟成長，本月調查結果顯示民眾對於今年台灣經濟成長率的平均預期值為2.4%，高達83%的民眾認為經濟成長率會達到2%以上，代表多數民眾認為2020年經濟成長有望「保2」。

另在通膨方面，民眾對於2020年平均通膨預期值為0.88%，有69%的民眾預期今年通貨膨脹率將低於1%，顯示多數民眾不擔憂今年通膨壓力。