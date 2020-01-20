女王「幾乎見不到亞契」很傷心！英媒：小王子今年尚未回英國

▲英國媒體報導，女王因為「幾乎見不到」曾孫、小王子亞契（Archie）而非常傷心。（圖／路透）



記者吳美依／綜合外電報導

英國《星期日泰晤士報》（The Sunday Times）報導，一名內部人士爆料，小王子亞契（Archie）去年5月出生以後，與王室成員見面的次數寥寥可數，今年甚至還沒有回到英國。女王伊莉莎白二世已因「幾乎見不到」曾孫感到傷心，如今哈利與梅根宣布退居幕後，可能長期住在海外，相處機會更加渺茫，她對於亞契「失去與表親、大家族一起成長的機會」也非常難過。

▲一名與女王親近的人士爆料，女王對於亞契無法與表親、家族一起長大感到難過。（圖／路透）



一名與女王熟悉的內部人士向《星期日泰晤士報》爆料，亞契出生後與王室成員只見過幾次面，女王因「幾乎見不到亞契」感到非常傷心，也因「他將錯過與表親喬治王子（Prince George）、夏洛特公主（Princess Charlotte）、路易王子（Prince Louis）以及整個家族共同成長的機會」而難過。

根據《每日快報》，亞契2019年5月6日出生，2天後於溫莎城堡（Windsor Castle）公開亮相，與曾祖母第一次正式見面。但女王此後卻幾乎沒有再見到曾孫，因為她7月至10月都待在巴爾莫勒爾城堡（Balmoral Castle），亞契與爸媽飛到西班牙、法國，11月起住在加拿大溫哥華。

▲哈利王子、妻子梅根決定退居幕後，在英國王室與全球掀起風波。（圖／路透）



報導中提到，亞契去年7月在一場慈善馬球比賽上與喬治王子、夏洛特公主一起亮相，此後就很少見面。哈利與梅根去年11月起帶著兒子住在加拿大，兩人飛回英國，宣布退居幕後消息時，也將孩子留在溫哥華，由保母照顧。一家人去年聖誕節甚至缺席了山均漢姆堡（Sandringham）的宴會。

白金漢宮表示，將不會回應這一項關於女王的消息。據了解，哈利16日主持2021年橄欖球聯賽世界盃抽籤典禮，可能是最後一次以王室成員身分出席官方活動。

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