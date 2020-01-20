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華航推「大富翁」搶攻新春商機　亞太客運成長動能持續看好

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▲華航將自6月23日起再闢每周4班直飛清邁，這也是繼日前規劃今年3月首航宿霧後，華航於東南亞航線佈局再下一城。（圖／華航提供）

▲華航將自6月23日起再闢每周4班直飛清邁，這也是繼日前規劃今年3月首航宿霧後，華航於東南亞航線佈局再下一城。（圖／華航提供）

記者林淑慧／台北報導

農曆新春將屆，航空業也搶進福袋商機。華航今（20）日開賣機票福袋，在短短17分鐘完銷，為嘉惠廣大乘客，大方宣佈再加碼推出「直飛宿霧新春大富翁」搶市；展望後市，亞太區仍為全球客運成長最高地區，隨著菲律賓宿霧等航點持續增班，挹注營運可期。

華航日前宣佈，瞄準泰國旅遊人口持續成長，將自6月23日起再闢每周4班直飛清邁，這也是華航繼日前規劃今年3月首航宿霧後，東南亞航線佈局再下一城，可望挹注客運業務營運表現。

請繼續往下閱讀...

為衝刺農曆春節檔期，華航推出「直飛宿霧新春大富翁」，邀請華夏會員線上同樂抽8,888哩，再加碼「2020春節不打烊」優惠促銷精選熱門航線，民眾在活動期間購票並完成登錄，天天抽亞洲指定航點機票，還有機會奪得長程線機票加碼獎。

展望後市，華航表示，根據IATA年中報告，2019年全球客運需求成長5%，亞太地區為6.3%，亞太地區雖不若2015年以來年成長率約 10%，仍為全球成長動能最高地區，華航與全球20餘家航空公司合作建立密集航網，去年度與聯航於東北亞、東南亞及大陸地區皆有新增合作航段，挹注公司營運。

依據財報，華航2019年前三季營收達1263.02億元，較前年同期微幅成長0.08%，受到罷工事件影響衝擊獲利，去年前三季淨利為27.96億元，年減9.6%，每股稅後虧損（EPS）0.06元。

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