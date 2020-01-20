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澳洲野火後又遇新災難　高爾夫球大冰雹打破賣場屋頂

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▲▼澳洲墨爾本受到大型冰雹襲擊。（圖／翻攝自twitter／@caitjudd）

▲澳洲墨爾本受到手掌大小搬的冰雹襲擊。（圖已獲作者同意／翻攝自Twitter／@caitjudd）

記者范姜士航／綜合報導

地球的極端氣候已陸續在全球造成了不小的災害，澳洲大火才因降雨稍微受到控制，但暴雨跟巨型冰雹卻又成了另一場天災，一間在墨爾本的大型賣場被高爾夫球大小的冰雹打破了賣場的天花板，讓當時在購物的顧客受到不小驚嚇。

根據每日郵報報導，19日下午澳洲墨爾本發布雷擊警報不久後就受到大型冰雹襲擊，許多人在社群網站分享了跟手掌一樣大的冰雹照片，受訪的人表示，當他們發現氣溫開始驟降過沒多久就出現冰雹時，他們為了自己的安全決定待在室內，但在公路上行駛的汽車及墨爾本郊區坦普斯托（Templestowe）的大賣場就沒有這麼幸運了，大顆的冰雹擊破了在高速公路上行駛車輛的車窗。

而大賣場的天花板因受到冰雹襲擊，造成天花板移位並掉落在地板上，嚇壞了數十名在現場採購的顧客，但還好沒有人在掉落的區域內，對此賣場工作人員馬上就撤離的賣場內的所有人員，並在5個小時後確認安全無虞才重新開放，顧客接受訪問的時候表示「天花板突然崩落接著水就從天而降，像是鐵達尼號一樣」。

▲▼澳洲冰雹打破車窗。（圖／翻攝自twitter／@olney_sue）

▲澳洲冰雹打破車窗。（圖／翻攝自twitter／@olney_sue）

澳洲政府表示，近期受到火災影響地區可能會因為冰雹及大雨釀成新的一波危機，雨水可能夾帶的灰燼、土壤及碎片沖到馬路上，這些可能會造成道路磨擦力降低近而影響行車，也預期因為汙水流入河川會影響當地生態。

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