遭3男下藥綁架慘成性奴　14歲少女靠「Snapchat定位」成功獲救

記者李振慧/綜合報導

美國加州警方近來偵破一起綁架案,一名14歲少女遭3名男子下藥綁架,後來被禁錮在汽車旅館房間中多次性侵,幸好她趁機用Snapchat向朋友求救,對方利用該工具的定位系統,成功找到她的位置並且報警。

聖塔克魯茲市(San Cruz city)警方表示,這名14歲少女14日在當地遭55歲男子巴斯克斯(Albert Thomas Vasquez)下藥,讓她失去抵抗能力後而被綁架。巴斯克斯後來又找了2名朋友,分別是34歲的薩爾瓦多(Antonio Quirino Salvador)以及31歲的阿瓦倫加(Hediberto Gonzalez Avarenga),3人一同把少女搬上車後,前往一間汽車旅館。

巴斯克斯在抵達汽車旅館前,便已對少女性侵得逞,抵達房間後又再次進行性侵。警長加西亞(Enrique Garcia)表示,受害人後來找到機會,偷偷用Snapchat向朋友傳送求救訊息,然而對方無法得知她的位置,「朋友利用Snapchat的定位功能,成功找到受害人所在地後報案,警方抵達現場時,和剛好外出的嫌犯正面交鋒,並且在房內找到了受害人。」

巴斯克斯落網後已被關進監獄,被控綁架性侵、以暴力方式指侵孩童、非法監禁以及使用酒精藥物進行性侵等罪,後來落網的薩爾瓦多與阿瓦倫加,也被指控共謀綁架。受害人目前已安全回到家人身邊。

