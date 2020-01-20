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萬眾矚目！信義計畫區最後一塊地王　底價266.3億元創歷史新高

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▲▼世貿三館。（圖／記者吳靜君攝）

▲世貿三館。（圖／記者吳靜君攝）

記者吳靜君／台北報導

財政部國產署今（20）日一早就公告世貿三館標售案，根據國產署公告，世貿三館權利金底價為266.3億元，創國產署開辦地上權標售以來新天價，預計3月30日決標。根據了解，目前壽險業對此塊標的非常有興趣，如果順利標售的話，將成為商辦不動產新的里程碑。

國產署表示，世貿三館將會創三個第一，包含單宗最大土地面積；二，權利金底價創國產署歷史新高；三，預計在3月30日決標，決標金額如果超過空軍官兵活動中心，每坪720萬元的話，也預期會創下每坪單價新高。

請繼續往下閱讀...

根據國產署的資料顯示，世貿三館的基地面積是4856坪，都市計畫使用分區為娛樂設施區，建蔽率為50%、容積率560％，以權利金底價266.3億元，土地面積來算，每坪底價為548萬元；租金方面共計4.5%，其中1%隨地價浮動、3.5%則是固定。

國產署表示，本基地位在台北市信義區松智路、松壽路口，周邊為台北市政府、台北101、世貿一館以及百貨商場，位置精華，未來規劃發展空間大。根據了解，由於松江南京基地只有元大人壽來一張標單，買氣有些冷清，所以國產署也有進行了解，潛在投資人反應主要是要等待「世貿三館」這塊蛋黃中的蛋黃，所以預期3月底標售，將會引起投資人熱絡的情況。

世貿三館也是信義計區最後一塊未開發的娛樂設施區，依據台北信義計畫區建築物及土地使用分區管制規定，娛樂設施區住宅、特種零售業、特種服務業殮葬服務業等不能使用外，其他都可以辦理。

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