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16歲兒娶嫩妻「帶球進門」　1年半後「老爸與媳婦同時離婚」共築愛巢…生下新寶寶

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▲▼孕婦,懷孕。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲兒子娶妻，最後卻被父親拐走，還生下孩子。（圖／示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者陳亭伃／綜合報導

來自英國伯明翰37歲的女子亞當斯（Nicola Adams）她和前夫的第四個孩子才6歲，就面臨了令人難以置信的現實。亞當斯與前夫崔佛（Trevor）從學生時期就交往，16歲懷孕生下長子蕭恩（Shaun）。蕭恩在16歲這年，帶了女友克萊爾（Clare）回家，卻沒想到是親手引了父母親婚姻的小三進門。

根據英國《鏡報》報導，蕭恩如自己的父母一般16歲時，就帶將克萊爾帶回家，並告訴他們兩人正在交往，即便亞當斯知道這個女孩過去有些複雜，但對於兒子第一次帶女孩回家，還是相當開心。過了不久蕭恩表示，「克萊爾跟我要當爸媽了！」在克萊爾進到蕭恩家時，父親崔佛並沒有相當開心，幾乎跟克萊爾沒有互動。

直到孩子生下後，亞當斯的家庭關係並沒有變得比較好，就在當時亞當斯提出要自己照顧孫子的想法，「因為蕭恩跟克萊爾都還太年輕」，但崔佛卻因此大發雷霆，爭執開始不斷。孫子一歲半的時候，崔佛向亞當斯提了離婚，亞當斯情緒幾乎崩潰，她無法相信陪伴自己走了很久的老公突然選擇結束婚姻。

同時間，克萊爾也向蕭恩提出離婚，縱使孩子才不到2歲，但最後亞當斯與蕭恩母子倆，決定以孩子為重，各自離婚之後一起帶孩子。沒想到過了不久，鄰居告訴他們，崔佛與克萊爾在一起了。「這世界真的太殘酷」亞當斯崩潰表示。

事後崔佛也坦承，克萊爾確實與他同住，克萊爾甚至已經懷孕。而就在崔佛與亞當斯離婚一年左右，孩子就生下。

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