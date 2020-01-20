她家後院多年「花圃種不出花」　接警長電話揭15年懸案…土壤下竟是2老半屍！

▲屋主接到電話知道自己後院竟有屍體，揭開花種不出來的原因。（圖／示意圖／取自免費圖庫pakutaso）

記者陳亭伃／綜合報導

英國諾丁罕郡一名51歲的婦女，2014年接到一通偵探社的電話，指出她屋外的花園埋了兩個屍體，過幾日帶警方前往了解。直到警方登門的當天，女子終於了解，為什麼那塊地「總是種不出花」，原來是因為下方根本不是土壤，而是兩具埋藏15年的骨骸。

根據英國《太陽報》報導，布拉姆利（Sue Bramley）在接到警方與偵探的通知「你家的花園應該埋著兩具遺體」，直到開挖當天，布拉姆利表示，警方所開挖的地方從她入住以來，試圖想要在那邊種些花花草草，但卻遲遲都沒辦法開花結果，最後索性直接鋪成磚頭路。

警方在警犬協助評估後，挖出一個約1公尺的坑洞後，發現2個遺體，名叫威切利夫婦（Wycherley），據悉案發當時為1998年5月，威切利夫妻遭到女兒蘇珊及其丈夫開槍殺害，接著埋在該處。直到2014年才挖出，而在這15年間，蘇珊與丈夫仍欺騙著重人，並從中領取父母的養老金，之後將房子賣出搬走。

布拉姆利表示，居住在這裡的期間，想要在該塊地種花，但怎樣都開不出來，「當屍體被搬出來時，我崩潰了，真的沒有想到兩個老人家受到這樣的對待」，然而布拉姆利不在乎曾發生過命案，仍堅持要繼續住在原本的房子。

警方事後追查到蘇珊與她的丈夫，並將兩人逮捕，這對夫妻表示，當時因為爆發口角，所以開槍打死父母，事後擔心案情曝光所以就地埋屍。目前兩人依現有罪刑，恐將面臨25年有期徒刑。