倫敦發生持刀攻擊…3男遭刺死倒臥血泊　嫌犯仍在逃

▲現場拉起封鎖線。(圖/翻攝自推特/London 999 Feed)



記者丁維瑀/綜合報導

英國倫敦東北部當地時間19日晚間發生攻擊事件,有3名男子被刺死,都是當場死亡,嫌犯則還在逃,目前沒有人被逮捕。警方表示,雖然這起事件還處於初步的調查階段,但推測很可能是連環殺人案件。

《衛報》報導,當地時間19日晚間7時40分以前,警方趕到紅橋倫敦自治市(Redbridge)七國王(Seven Kings)地區。倫敦警察廳發現,3名大約是20到30多歲的男子遭嫌犯持刀攻擊,當場死亡。

倫敦市長薩迪克(Sadiq Khan)表示,事件發生後,他與警方以及當地代表保持聯繫,「在這可怕的時刻,我與(死者)家人以及當地社區同在。」

Metropolitan Police says three men have died after suffering stab injuries in the Seven Kings area of north-east London

工黨議員塔里(Sam Tarry)透過推特寫道,得知有3人被攻擊,他相當難過,持刀犯罪的行為是一場侵襲首都的危機,讓很多人心痛、悲慘以及恐懼。他認為,每個單位都需要應對這場危機,不能有任何藉口。

《每日郵報》報導,社群媒體廣傳的影像可見,一名受害者躺在血泊中。有網友表示,死者的脖子流出鮮血,地上到處都是血跡。

#Redbridge

BREAKING: Three young men have been stabbed to death in #SevenKings in east-London.



Met Police say all three, aged in their 20s or 30s, were pronounced dead at the scene.



A triple murder investigation has been launched.



Pics @imogen_braddick pic.twitter.com/Fyynp6YNh6