巴拉圭典獄長放大假　75囚犯買通獄官「堆200沙包挖地道」全部逃光光！

▲巴拉圭監獄傳出越獄。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳亭伃／綜合報導

巴拉圭東部連接巴西邊境的一處監獄，日前傳出75名囚犯越獄，這像震驚當地社會的消息，在相關部門介入調查後，發現在其中一個牢房內有200多個沙包，但調查人員仍認為這是一種掩飾的手法，大部分的囚犯應該是從監獄大門出去。

根據《CNN》報導，該監獄位於巴拉圭佩德羅胡安卡瓦列羅（Pedro Juan Caballero ）關有哥倫比亞、巴拉圭、玻利維亞、巴西等毒販與武器走私犯。19日當地警方到該監獄進行檢查時發現，監獄內的75名囚犯已經逃逸無蹤，並在一間牢房內發現一條地道，且有200多個沙包，其中一名囚犯在試圖想要從隧道逃跑時，被警方抓個正著。

巴拉圭內政部長阿塞韋多（Euclides Acevedo）表示，當局認為監獄官員應該已經被收買，而發現的隧道也是掩飾的一種方式，目的是將囚犯隱藏起來，過去幾天該監獄就有傳出幾名囚犯越獄，且典獄長正在休假。目前司法部已經下令逮捕、解雇所有該監獄的官員。

據悉，囚犯向監獄警方、人員提供約8萬美金（約台幣240萬元）的引誘，要求協助越獄，「這裡明顯就已經是腐敗的法律機構，而這些人在逃跑後路徑計畫恐怕將會穿過巴西邊境」司法部表示。