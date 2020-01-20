抖音新挑戰！好友嘴巴當碗「變麥片牛奶池」　湯匙一挖失控噴出

▲一個不小心就會噴出牛奶。（圖／翻攝自抖音／Chelsiek、joshuagancas）



記者丁維瑀／綜合報導

以15秒短片聞名的「抖音」（TikTok）在各國都相當受到歡迎，近來網友則風靡一項「麥片挑戰」（#CerealChallenge），首先，在朋友嘴裡倒入麥片與牛奶，再直接從對方嘴中撈出食物來享用，等同把別人的嘴巴當成麥片碗。

這項麥片挑戰吸引許多網友錄製影片，有人還直接噴出口中含著的牛奶與麥片，搞得現場相當混亂。此外，也有飼主躺在地上，一旁的小狗就去舔拭他的嘴巴，試圖吃到裡面的麥片。

事實上，抖音經常掀起各種流行趨勢，光是「麥片」就有許多不同的主題，還有人在鎖骨凹陷處倒入牛奶與麥片，接著用小湯匙挖著吃；也有網友自製「肥胖版的麥片」，在牛奶中加入大量巧克力餅乾，熱量爆表看起來非常罪惡。

▲飼主張開嘴巴讓狗狗舔。（圖／翻攝自抖音／jo）



不過，許多推特網友對於這項麥片挑戰都不領情，直呼相當噁心。有人就寫到，他曾參與有公益性質的冰桶挑戰，但從別人嘴裡挖麥片來吃，還真的做不到；還有人警告，這樣含著麥片與牛奶，可能會造成窒息，最好不要輕易模仿。