快消失的畫面！阿嬤在古厝前挽面、編藺草　國家文化記憶庫攝影賽奪冠

▲國家文化記憶庫計畫與「維基愛古蹟」攝影比賽合作，其中苗栗苑裡阿嬤於古厝前挽面、編藺的身影，摘下「集記憶組」第一名！（圖／拍攝者：李宜蘭，文化部提供）

記者林育綾／綜合報導

苗栗苑裡是「藺草的故鄉」，一張阿嬤於古厝前挽面、編藺的身影，摘下「國家文化記憶庫計畫」與全球最大古蹟攝影比賽「維基愛古蹟」合作的「集記憶」徵件比賽第一名！拍攝者李宜蘭說，現在年輕人可能都不太知道這些傳統技藝了，很感謝透過這張照片，把漸漸消逝的文化傳承下來。

文化部國家文化記憶庫計畫與全球最大古蹟攝影比賽「維基愛古蹟」合作，辦理「集思廣憶」—「愛古蹟」與「集記憶」徵件活動，共吸引超過3000張照片投件，表現出台灣豐厚的建築地景、文化故事之多元面貌，昨（19）日於台北華山1914文創園區小客廳辦理頒獎典禮，肯定所有得獎者與入圍者。

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▲「集記憶組」第二名，1974年世界青少棒錦標賽冠軍。（圖／拍攝者：田淑慧，文化部提供）

苗栗苑裡是「藺草的故鄉」，一張阿嬤於古厝前挽面、編藺的身影，彰顯在地編織技藝特色，也傳達了職人精湛的手藝溫度，摘下「集記憶」徵件比賽第一名！拍攝者李宜蘭說，「現在年輕人可能都不太知道這些傳統技藝了，很感謝透過這張照片，把漸漸消逝的文化傳承下來。」

▲「愛古蹟組」第一名，作品以原台南水道為拍攝主題。（圖／拍攝者：許明亮，文化部提供）

「愛古蹟」奪冠作品，則是記錄興建於日治時期的原台南水道，它除了是台灣實現自來水供給的現代化里程碑，更兼具歷史、文化、藝術價值。第一名得獎者許明亮特地從嘉義遠道而來，「我很榮幸能夠透過這張照片，讓世界看見台灣之美！」

▲集記憶組入選作品「紋面國寶」，放上國家文化記憶庫粉絲團後，引起許多網友熱烈地討論影中人。（圖／拍攝者：張文雄，文化部提供）

此次活動讓人最驚喜的是，有民眾在「國家文化記憶庫」粉絲團「集記憶」組入圍相片中，認出從小養育自己的奶奶，該照片拍攝於1986年尖石鄉石磊部落天主堂，影中人是當年高齡99歲的泰雅族婆婆，爬滿臉上的深邃皺紋與文面圖案交織下，洗禮出一張經歷歲月流轉，仍具有飽滿生命力的動人容顏。

這張照片也在網路上被迅速分享，引起廣大網友回饋，許多曾被奶奶照顧過的子孫們，也紛紛留言緬懷，更讓大眾重新關注泰雅族獨具特色的文化習俗。

▲集記憶組第三名「淳樸農業社會的知足喜樂」。（圖／拍攝者：劉心怡，文化部提供）

文化部次長李連權出席頒獎典禮時提到，「建設使國家巨大、文化使國家偉大」，國家文化記憶庫乘載著這片土地上所有人民的記憶及感情，從這次的徵件比賽看到很多民眾的壓箱寶，像是「愛古蹟」作品裡有全台各地令人屏息的古蹟風華，「集記憶」則看見挽面、編藺草、打鐵、曬柿子等主題，都充分展現台灣的在地風貌，以及不同世代的集體記憶。

台灣維基媒體協會理事長張遠興奮的表示，這次的徵件數目是以往的一倍以上，且特別新增「集記憶」組別，讓屬於台灣的有形及無形文化資產，都有機會讓全世界看見。

▲「愛古蹟組」第二名，作品以屏東萬金聖母聖殿為拍攝主題。（圖／拍攝者：陳永昌，文化部提供）

「愛古蹟組」評審鄭勝吉提到，自己從17歲就愛上古蹟建築，「建築能夠流傳，重要的是背後的人與故事，我看到這些精神在這次活動中都一一體現。」

而「集記憶組」評審楊長苓老師則說，在評審過程中，自己好像也跟著照片，再次走過台灣這幾十年來的常民生活，也特別提到照片中有許多家族中的男性樣貌，期許下次徵件可以看到更多女性、勞動者的身影。

▲愛古蹟組第三名，作品以雨後大龍峒保安宮為拍攝主題，拍攝者維基帳號：Sdfery。（圖／文化部提供）



此次入選作品題材豐富多元，將以「創用CC」（Creative Commons）授權方式，收存於國家文化記憶庫，體現國際開源分享精神，其中「愛古蹟」組前十名作品，目前正代表台灣參加「維基愛古蹟」國際賽事中，藉此創造更多機會，讓世界看見台灣之美。

▲記憶樹報攤以大樹的「文化年輪」為策展概念，展示國家文化記憶庫收存內容。（圖／文化部提供）

頒獎典禮現場除展出徵件得獎照片外，也同步呈現國家文化記憶庫中收存的在地內容，滿載故事的「記憶樹報攤」是一席全民參與的流動饗宴，讓台灣這片土地上的生命經驗層層疊疊，像大樹一般，隨著時間增生出記憶年輪的深度及廣度。文化部邀請民眾一起逛逛「樹報攤」，在攤上找到喜愛的故事，也留下自身的故事。相關展覽訊息，可至國家文化記憶庫粉絲團查詢。



※巡迴展覽資訊：

◪ 台北

1/16-1/21｜10:00-18:00

文化部華山小客廳（華山1914文創園區中四館2樓，台北市中正區八德路一段1號）

◪ 嘉義

2/5-2/9｜10:00-18:00

嘉義文化創意產業園區 園區服務中心（嘉義市西區中山路616號）

◪ 宜蘭

2/12-2/16｜11:00-18:00

宜蘭行口廊道（宜蘭縣宜蘭市宜興路一段280號）

◪ 台中

2/22-2/23｜12:00-18:00

范特喜-綠光計劃 綠光小市（台中市西區中興一巷19號）