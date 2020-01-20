利比亞內戰　各國一致期盼「永久性停火」維護武器禁運

▲各國19日在德國柏林舉行和平峰會，討論利比亞內戰。圖為聯合國駐利比亞代表團主席薩拉梅（左1）、聯合國秘書長古特瑞斯（左2）、德國總理梅克爾（右2）與德國外長馬斯（右1）。（圖／路透）

記者吳美依／綜合外電報導

利比亞內戰延燒9個月，薩拉傑（Fayez Serraj）政府受到中將哈夫塔（Khalifa Haftar）率領的利比亞國民軍挑戰。全球各大國、內戰雙方與支持勢力19日都來到德國柏林，舉行和平峰會，俄羅斯、土耳其、法國、美國、英國等一致同意永久性停火，也表態願遵守、維護聯合國針對利比亞發布的武器禁運規定，違反者必須接受制裁。

綜合BBC、《路透社》報導，各國領袖19日參加柏林和平峰會，一致同意尊重武器禁運，違反者將面臨制裁，也承諾不再干涉利比亞內戰衝突，期盼能夠達成永久性停火。利比亞總理薩拉傑、中將哈夫塔也有出席，聽取簡報，與各國商討意見，但是兩人沒有見面。

▲德國總理梅克爾（Angela Merkel）表示，未來將成立特別委員會監督停火。（圖／路透）



德國總理梅克爾（Angela Merkel）表示，5名來自各國的軍方官員將組成特別委員會，監督停火，「我們知道，今天還沒有解決所有利比亞的問題，但我們的目標是獲得新的動力。」她強調，沒有軍事手段能夠結束衝突，「只有政治解決方案。」

利比亞國民軍17日占領東部主要港口，導致石油出口受阻，並關閉西南部一條石油管線，破壞了國內最重要的經濟命脈。利比亞國家石油公司（NOC）表示，如果封鎖不解除，每日石油生產量將從120萬桶銳減到7.2萬桶。外界認為，此舉是為了施壓和平峰會。

▲美國國務卿蓬佩奧（左）與俄國總統普丁（右）也出席會談。（圖／路透）

俄國總統普丁（Vladimir Putin）表示，「我們不會失去對話持續與解決衝突的希望。」美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）說，利比亞戰爭達到全面停火一事已經有所進展，希望談話過後，所有石油生產設備都能重新開放。德國外交部長馬斯（Heiko Maas）指出，內戰雙方「大致上」同意一起解決石油問題，但還沒有討論詳細時程。

▲英國首相強生（左3）與普丁（右2）進行場邊談話。（圖／路透）



據了解，除了上述國家以外，土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）、法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）與英國首相強生（Boris Johnson）也有出席。

聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）表示，所有與會大國都展現出「堅定信念」，願意共同避免利比亞局勢進一步升溫。但他也坦言，「非常擔心」國民軍關閉港口、阻礙石油生產與出口的行動。

▲利比亞總理薩拉傑（左）與中將哈夫塔（右）。（圖／達志影像／美聯社）



利比亞領導人格達費（Muammar Gaddafi）於2011年被推翻，國家從此陷入戰火。位於首都的黎波里（Tripoli）的「民族團結政府 」（GNA）由總理薩拉傑領導，獲得聯合國、土耳其承認。中將哈夫塔帶領的利比亞國民軍以圖卜魯格（Tobruk）為據點，控制東部大部分地區，受到俄國、埃及、沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國與約旦支持。

國民軍去年4月針對政府發動攻擊，內戰延燒至今近9個月。聯合國指出，衝突已造成數百人死亡，上萬人流離失所。但直到土耳其1月上旬宣布派兵前往利比亞，協助民族團結政府 「協調、避免人道主義悲劇」，才引發國際關注。

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