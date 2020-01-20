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快訊／哈利王子出面了！　回應「殿下頭銜遭拔除」：極度的悲傷

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▲▼哈利王子及夫人梅根。（圖／達志影像／美聯社）

▲哈利王子及夫人梅根。（圖／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合外電報導

英國王室18日針對哈利夫婦宣布「四不」聲明，其中一項即是公告從今以後，兩人不再使用「殿下」頭銜。「薩塞克斯公爵」哈利沉默1天後，終於在19日晚間出席公開活動，在致詞時表示，對於白金漢宮諸如不能再使用頭銜，以及不能為王室服務、對外代表英女王的決定，感到「極度的悲傷」（great sadness）。

哈利王子週日（19日）晚間出席倫敦「Sentebale」慈善聚會，他在台上致詞時說道，「我為自己和我的妻子做出退居幕後的選擇，並不是一個草率的決定」，而是歷經多年的挑戰後，經過數個月的討論才得出的結論，「我知道我並非總是把這件事做得正確，但就目前來看，其實真的沒有其他的選擇了。」

哈利準備了數張講稿，希望大家這次能從他本人口中得到事情的真相，「我們希望在沒有收取公眾募款的情況下，繼續為女王，為國家，還有為我的軍隊同僚們服務。很不幸地，這是不可能的事。」

白金漢宮「四不」聲明中指出，哈利夫婦不再擁有「殿下」（His/Her Royal Highness）頭銜、不再是王室成員、不得再接受用於履行職務的公帑，以及對外不再代表英國女王，另外還必須歸還240萬英鎊（約新台幣9373萬元）的住宅裝修費，這筆錢是由英國納稅人上繳的。

哈利對此回應，雖然感到「極度悲傷」，但仍接受這項成命，「但我希望這能幫助你們了解事情變成什麼樣子，我從家族裡，我所熟悉的一切中退居幕後，是為了朝我心中更平靜的人生踏出步伐」，「我在這樣的人生中誕生，而為我的國家和女王服務，是我至高的榮幸。」

「Sentebale」是一個慈善組織，由哈利王子和南非國家賴索托（Lesotho）的塞索親王，於2006年創立，主要在賴索托和波札那（Botswana）服務。
 

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