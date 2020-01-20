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Netflix、迪士尼爭和哈利夫婦合作！　爆「半年前就接洽」梅根配音報酬已入袋

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【英國皇室風暴（上）】哈利和梅根為何退出皇室活動？看完報紙標題就明白了

▲哈利夫婦「還俗」，躍躍欲試拓展商業版圖。

記者張靖榕／綜合外電報導

隨著哈利夫婦退居幕後，被英國王室強制卸下王室貴族身分，更多的「商業消息」漸漸浮現。據悉，知名線上影音串流平台「Netflix」對哈利夫婦有著極大興趣，希望能和他們合作，而迪士尼也早與梅根（Meghan Markle）簽下一份合約。

綜合英媒報導，早在哈利夫婦今年初於Instagram上宣布退居王室幕後之前，曾在影集《無照律師》（Suits）飾演瑞秋的梅根，就已經和迪士尼公司談妥，將擔任下一部尚未公開的電影的角色配音，而且片酬已經入袋。

礙於王室規定，成員不能私自接洽純商業行為的合作，所以聰明如迪士尼公司，選擇將這筆片酬捐到薩塞克斯（Sussexes，哈利王子的公爵頭銜）其中一項動物計畫 ─ 無邊界大象慈善基金會（ Elephants Without Borders）。

▲▼2019年7月30日，哈利夫婦出席《獅子王》倫敦首映會。（圖／達志影像／美聯社）

▲哈利夫婦出席《獅子王》倫敦首映會。（圖／達志影像／美聯社）

2019年7月30日，哈利在倫敦出席美國導演強法洛（Jon Favreau）新拍攝的《獅子王》首映會，當時就已經引起導演注意，而哈利也被鏡頭拍到他說「如果有誰還有其他配音的工作…」；梅根接著興奮地說道，「這就是我們會在這裡的原因」。顯然兩人至少早在半年前，就已經為自己的未來動起來。

Neflix內容長（CCO）沙朗多斯（Ted Sarandos）受訪時表示，對於哈利和梅根這樣際遇和身分的人，「誰不會有興趣啊」，若哈利夫婦能參與影集《王冠》（The Crown）的拍攝，他們就能替這個擁有1.58億名付費會員的線上串流平台，直接提供王室的內幕，還能幫忙修正劇組對女王伊莉莎白二世的種種可能的描述錯誤，戲裡戲外都是商機。

▲▼Neflix內容長（CCO）沙朗多斯（Ted Sarandos）。（圖／達志影像／美聯社）

▲Neflix內容長（CCO）沙朗多斯（Ted Sarandos），4日前往比佛利山莊四季酒店，出席英國電影學院獎（BAFTA）茶會。（圖／達志影像／美聯社）

哈利夫婦的商業決定，看在梅根爸爸湯瑪士（Thomas Markle）眼裡極度庸俗，他日前參與英國《第5頻道》（Channel 5）紀錄片拍攝時表示，梅根已經替自己實現了「所有女孩們的夢想」，現在卻要拋棄公主的身分，把整個王室搞得都俗掉，「像沃爾瑪（美國最大連鎖賣場）一樣」。他說哈利夫婦倆的決定，很明顯不是為了其他冠冕堂皇的理由，純粹就是為了錢。

註：影集《王冠》由英美合作拍攝，左岸影業和Netflix共同製作講述英國女王伊莉莎白二世統治初期的傳記故事。影集獲得廣大迴響，導演、劇本、攝影、卡司等各環節，幾乎都受到正面肯定，對於伊莉莎白二世的歷史描述也相當準確。

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