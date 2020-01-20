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烏航墜毀「11名烏籍罹難者遺體」回家了　家屬單膝跪地淚崩

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▲烏克蘭罹難者回家。（圖／達志影像／美聯社）

▲罹難者家屬單膝跪地表達哀悼。（圖／達志影像／美聯社，下同。）

記者曾羿翔／綜合報導

在烏航空難中不幸喪生的11名烏克蘭人，遺體19日全數運回家鄉，棺材都被鋪上烏克蘭國旗，官方則出動軍機接回首都基輔，接著再送往機場等候的靈車。有罹難者家屬們帶著一束束的鮮花在機場等候，許多人難過流淚，更有人單膝跪地表達哀悼。

綜合外媒報導，航空公司工作人員也在停機坪等候，烏克蘭總理岡查魯克（Oleksiy Goncharuk）等官員出席了莊嚴的儀式。外交部長普里斯泰科(Vadym Prystaiko)則在推特上表示，他們在鮑里斯波爾國際機場迎接PS752航班的罹難者遺體，表達沉痛哀悼。

▲烏克蘭罹難者回家。（圖／達志影像／美聯社）

▲罹難者葬禮預計會在20日舉行。

普里斯泰科還說，感謝全球各地人民對此次空難的慰問與聲援。據了解，葬禮預計會在20日舉行。伊朗會將黑盒子交給烏克蘭當局分析，讓法國、加拿大以及美國航空專家參與調查。

烏克蘭航空公司PS752航班在1月8日凌晨，於德黑蘭霍梅尼國際機場附近墜毀，機上176人全部罹難，包括82名伊朗人、63名加拿大人、11名烏克蘭人、10名瑞典人、4名阿富汗人、3名德國人以及3名英國人。伊朗一開始否認擊落航班，數日後才坦承「非故意」擊落，引發國際輿論譴責。

▼罹難者棺材都被鋪上國旗，現場氣氛哀悽。

▲烏克蘭罹難者回家。（圖／達志影像／美聯社）

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