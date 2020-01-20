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後院種什麼都死光！警竟上門找出真相…「黑歷史」超展開　屋主震驚

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▲▼後院,中庭,花園,後花園,中古屋。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

▲英國一家人後院種花草，總是種什麼都死光。（圖／取自免費圖庫pakutaso，下同）

記者董美琪／綜合報導

英國女子布拉姆利（Sue Bramley）7年前買了一間房子，一家人在此開心住下，唯獨一件事相當詭異，布拉姆利一直不解為什麼後院一塊土地上，種花總是種不起來，最後都會死光光，直到警方找上門，才揭開恐怖謎團。

根據《鏡報》（mirror）報導，一名媽媽買了一間房子，她因不知這間房子的「黑歷史」，7年來不斷嘗試種植花草，不過最後總是死掉枯萎。此外，家人還會在庭院曬日光浴、烤肉，一起享受天倫之樂，但都察覺不出有什麼問題。

直到警方調查前屋主帕特里夏（Patricia）和威廉（William Wycherley）夫妻失蹤案，前來敲門調查，最後竟然在後院一處土地3英尺深下，挖出2具慘遭謀殺的屍體，讓現任屋主一家相當震驚。

▲▼後院,中庭,花園,後花園。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

據查，前屋主夫妻的女兒蘇珊（Susan）因覬覦父母財產，夥同丈夫愛德華（Christopher Edwards）將他們殘忍殺害並埋在後院，並竊取超過30萬英鎊（約新台幣1171萬）金錢，2人已因雙重謀殺罪而遭到判刑。

擔任護理師的布拉姆利，因真相解開才恍然大悟，但也擔心自家從此變成鬼屋觀光景點，不過仍堅定表示「我不打算離開」，甚至在後院種植灌木叢悼念受害前屋主，「沒有人應該這樣死去，他們遭遇了太恐怖的過程。」

▲▼後院,中庭,花園,後花園。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

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A MUM has revealed her horror over cops digging up two dead bodies in her back garden after flowers she planted wouldn’t...

The Amed Post 發佈於 2020年1月19日 星期日
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