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雲端最有錢／股市財神來過招　狂賺紅包18趴

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

新聞節目中心／綜合報導

2019股市夯夯，是許多人翻身的一年，有人會在過年前好好整理股票，清一清該放掉停損的，準備下手新一年的潛力股。2020一開始，全球股市就被美伊緊張情勢大暴殺，是不是搶盡一波的好時機呢？金豬年封關倒數計時，由於目前行情依然處於高檔，到底該抱股過年、還是趁獲利賺一波呢？

根據統計，台股過去15年農曆年封關前5日、10日上漲機率均為60%，封關日當天上漲機率高達87%；農曆年開紅盤日上漲機率73%，後5日、10日、20日、40日、60日上漲機率依次為73%、87%、93%、80%、87%，凸顯第一季易漲難跌的特性，還不趕快賺一波！不過2020究竟該買哪些股票為自己賺紅包錢呢？本周《雲端最有錢》邀請了三位，在股市年報酬率高達30～40的財神來報喜，為大家指點哪些是可以為大家帶來一整年財富的好股。

存股並不是一直放著不理它，適時的管理出場，將可以賺到更多的報酬；一邊玩樂也能發現投資標的，過年期間出去玩樂記得張大眼，不要讓財神與你擦肩而過了。精彩節目內容不要錯過《雲端最有錢》，保證讓你2020一整年賺飽飽！

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▼《ETtoday新聞雲》全新製作財經節目—《雲端最有錢》每周一下午1點10分至2點直播。（圖／新聞節目中心）。

▼《ETtoday新聞雲》全新製作財經節目—《雲端最有錢》每周一下午1點10分至2點直播。（圖／新聞節目中心）。

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《ETtoday筋斗雲》

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《播吧》

關於《雲端最有錢》

老闆總是不加薪，想投資又不知道該怎麼規劃? 上沖下洗的股市如何套利? 區塊鏈加密貨幣又是什麼? 2019景氣混沌不明，資產怎麼配置才能錢滾錢? 從台股震盪中賺到買菜金、從基金佈局中賺到旅遊金、從房產配置中越換越大間!《ETtoday新聞雲》推出全新節目《雲端最有錢》由資深財經媒體人邱沁宜擔任主持人，帶您輕鬆聊天讀懂財經，最賺錢的經驗分享、最新潮的投資趨勢、虧大錢的地雷閃避，都在《雲端最有錢》與您分享!

資深財經媒體人邱沁宜，20年投資資歷，專訪過逾百位上市櫃公司CEO，台灣唯一擁有理財規劃師證照的財經主播，著有「投資越簡單越好賺」、「理財好像談戀愛」等書，台大北大EMBA畢業，永遠在探索世界的學習者，相信人生最棒的投資就是投資自己。在《雲端最有錢》要帶你探索世界新趨勢，搞懂生活中的投資密碼，ㄧ起邁向財富自由人生自由之路。

《ETtoday新聞雲》新聞直播中心全新製作財經節目—《雲端最有錢》於1月16日起，每周一下午1點10分至2點，將在《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、東森新聞雲APP線上同步播出。

ET快訊
半夜曬衣服「冰箱滲出暗紅血」　人妻嚇愣...上萬網友剉：超慘
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