房間傳撞牆叫聲！小情侶翹課意外「擦槍走火」　警破門促成一段「姻緣」

▲小情侶「擦槍走火」，男同學表示願意負責。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）



文／CTWANT

印尼警方近日逮捕一群翹課學生，躲在一處出租公寓大開性愛趴，起初鄰居還以為公寓是在開補習班，但學生們引發的噪音造成鄰居不滿，鬧得警方找上門，將一行人逮捕。過程中，一對小情侶在沒有防護措施的情況下「擦槍走火」，家長氣到要求男方「以身相許」負責。

這起事件發生在印尼東爪哇的圖隆阿貢縣，屋主因為名下有多餘的房產，就將公寓以每小時1.5萬盾（約新台幣32元）或一天10萬盾（約新台幣219元）的價格出租，吸引許多年輕情侶來開房，甚至有學生大白天穿著制服就翹課上門。

鄰居一開始以為學生們是來補習的，也沒想太多，但學生們卻越來越吵，不時發出撞牆壁，還有鬼叫的怪聲，讓鄰居不得安寧，只好向學校抗議。校方接到電話後感到懷疑，因為學校並沒有校外社團在那邊，調查後發現經常有幾名學生翹課不上學，基於學生的安危，因此報警處理。

印尼警方循線找到公寓後，立刻破門而入，沒想到嚇壞在裡面「激戰」的4對小情侶，其中一對小情侶還因為在沒有防護措施的情況下「擦槍走火」，警方只好將女學生送醫。

雙方家長事後到場，女方家長知道女兒和男生開房間後氣得大罵，認為女兒就算服用事後避孕藥，還是有懷孕的可能，和男方家長起爭執，最後男同學表示願意負責結婚，雙方已進行到協議聘金的階段，警方對能意外促成一樁親事，也感到相當意外。

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