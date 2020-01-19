中國駐瑞典大使「採訪內容挑釁」　瑞典外長震怒關切：不得打壓言論自由

▲瑞典外交部長林德（Ann Linde）。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳亭伃／綜合報導

中國與瑞典近日為了「自由」而戰，中國駐瑞典大使桂從友日前接受訪問時提到，瑞典媒體干預許多中國國內事務，這一句話引發瑞典外交部長林德（Ann Linde）表示，這樣的說法，已經明顯干涉到瑞典媒體的言論自由，將準備傳召桂從友了解狀況。

根據《南華早報》報導，桂從友日前接受瑞典電視台（SVT）採訪，形容典媒體是輕量級拳擊手，卻去挑釁重量級拳擊手（中國），並批評部分瑞典新聞工作者只會坐在辦公室，「想盡辦法誹謗中國」。

對此，林德18日回應，「中國大使的批評相當嚴重，瑞典政府是一個相當重視言論自由的國家，希望21日前可以見面了解情況」。中國駐瑞典大使館則在官網發布回應稱，瑞典電視台是選擇性播放採訪內容，對瑞典電視台「扭曲事實」表示不滿，希望該台立即更正。

中國駐瑞典大使館公布的採訪全文中提到，桂從友將瑞典媒體比喻成48公斤的輕量級拳擊手，並稱他們「天天跑到一個86公斤級的重量級選手家門口叫囂要打擂台」，還稱重量級選手是出於善意勸對方「該幹什麼幹什麼去」。桂從友還批評瑞典媒體不願意到中國採訪，就指責中國沒有人權，「他們應該到中國看看中國人民過著怎樣的幸福生活。」

據悉，桂從友派駐瑞典後，已非第一次引起爭議，瑞典基督教民主黨（KD）與左派黨（V）甚至要求將桂從友列為「不受歡迎人士」，並將他驅逐出境。