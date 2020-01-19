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快訊／韓聯社：樂天集團創始人辛格浩病逝　享壽99歲

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高齡94歲的樂天創辦人辛格浩周一坐著輪椅名出庭受審。(圖／達志影像／美聯社)

▲樂天創辦人辛格浩（中）。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

韓聯社最新消息，樂天集團（LOTTE Group）創始人兼名譽會長辛格浩（Shin Kyuk-ho）19日因慢性病病逝，享壽99歲。集團透過聲明表示，辛格浩於南韓時間今日下午4時30分（台灣時間下午3時30分）左右於首爾東部的峨山病院（Asan Medical Center）病逝。

樂天集團旗下目前有數十家子公司，辛格浩的資產估計超過一兆韓元，目前仍未知辛格浩的財產繼承分配，但集團表示，他的財產將會依法處理，企業集團管理結構並不會受到影響。

辛格浩生於1921年，1948年在日本東京創建樂天集團，以小型口香糖製造商起家，公司規模逐年擴大，並於1967年把事業拓展至南韓，現已成為南韓第五大企業集團，業務範圍囊括零售、飯店、娛樂等產業，跨足日韓商界。在南韓政府的大力支持與經濟快速發展的背景之下，特定家族企業生意興旺，而辛格浩正是南韓第一代財閥創始人之一。

如今南韓五大企業集團的創始人，除了辛格浩之外，三星（Samsung）創始人李秉喆、現代（Hyundai）創始人鄭周永、LG創始人具仁會及SK集團創始人崔鍾賢均已過世；韓聯社形容，南韓財界的「第一代企業家」時代已落幕。

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