英王室「4不」斷乾淨！哈利梅根未來3年計畫曝光　查理王子怒怪罪兒媳

▲哈利王子與梅根正式頭銜為薩塞克斯公爵殿下與公爵夫人殿下（Duke and Duchess of Sussex）。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

英國王室18日宣布，哈利王子與梅根將不再使用王室「殿下」頭銜，此消息搶下英國各大平面媒體19日頭版。儘管英國王儲查理對於哈利王子夫婦「退居幕後」的決定感到憤怒，更責怪梅根打破王室傳統，但小倆口對於卸下王室資深成員身分的決定沒有任何一絲猶豫，且已勾勒出未來3年的計畫，也就是在加拿大定居，更希望能在未來幾年替小王子亞契（Archie）添個弟弟或妹妹。

▲英國女王伊莉莎白二世。（圖／達志影像／美聯社）

綜合福斯新聞、BBC等外媒報導，英國白金漢宫聲明主要圍繞哈利王子夫婦的「四不」，不再使用王室「殿下」（His/Her Royal Highness）頭銜、不再是王室成員、不再接受用於履行職務的公帑、不再正式代表女王，而一切安排將會在今年春天生效。據了解，小倆口在英國的主要住處仍是王室所屬的弗洛格摩別墅（Frogmore Cottage），但會歸還用於裝修費用的240萬英鎊納稅錢。

不過，聲明也提到，哈利王子夫婦雖然未來不再代表王室，但薩塞克斯公爵殿下與公爵夫人殿下（Duke and Duchess of Sussex）未來所做的一切仍會持續維護女王的價值觀；另外，夫婦倆原本的私人資助關係將不受影響，根據「波札那犀牛保護」（Rhino Conservation Botswana）組織的說法，內部已經收到來自哈利王子辦公室的通知，也就是哈利王子仍想繼續提供贊助。

▲英國王儲查理（Prince Charles，右）。（圖／達志影像／美聯社）

只不過，英國王儲查理對於哈利王子夫婦「退居幕後」的決定感到非常憤怒（livid），責怪梅根打破王室傳統，但小倆口對於卸下王室資深成員身分的決定沒有任何一絲猶豫，且已勾勒出未來3年的計畫，也就是在加拿大定居，並在美國洛杉磯擁有一處度假別墅，持續推進慈善事業，還希望能在未來幾年替小王子亞契（Archie）添個弟弟或妹妹。

據了解，查理王子去年「康瓦爾公國」的收入就超過2000萬英鎊，這筆資金維持著他與妻子、2名兒子及兒媳婦們的平時支出，以及一行人的慈善事業，而哈利王子夫婦95%的開銷都由查理王子間接負責。如今，查理王子的決定有可能影響到哈利王子與梅根未來3年的計畫，關鍵點在於他是否願意繼續負擔2人的費用，又或是哈利王子夫婦是否願意接受這筆錢。

如今，哈利王子夫婦的維安費用等問題仍是未知數，且白金漢宮也拒絕對這些問題做出評論。BBC王室記者維切爾（Nicholas Witchell）認為，王室聲明並沒有給出完整明確的答案，包括哈利王子與梅根在英國、加拿大兩地的稅務及移民身分等問題。

BBC分析，哈利和梅根沒有王室頭銜、不再有王室職責、沒有軍職、不必再代表王室出訪、不領公家的錢、多數時間可在加拿大度過，仍舊是王室家族成員，但已經不代表王室，很難想出比現階段更乾淨俐落的「分手」方式，儘管這中間的矛盾與利益衝突過多、還有許多細節仍有待商討，但另種不同的王室新生活正等待著哈利與梅根。

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