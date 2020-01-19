119消防節　王惠美：感謝所有消防人員共同守護家園

▲彰化縣慶祝119消防節。（圖／彰化縣政府提供）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣消防局上午慶祝119消防節，頒發11個獎項有179位打火弟兄得獎，縣長王惠美與會感謝消防人員一年來的辛勞，並期許新的一年，持續為縣政共同努力，為防火宣導、救難救災等付出，守護縣民的安全，也謝謝義消總隊大隊長帶領著所有義消對消防兄弟出錢又出力。

▲彰化縣慶祝119消防節合照。（圖／彰化縣政府提供）

獲獎的楷模每位都有績優的事蹟，其中，有夫妻檔的，以榮獲鳳凰楷模的秀水義消分隊分隊長陳榮財榮獲108年鳳凰楷模獎，他說，這次很榮幸，這是一份屬於全體義消同仁的榮耀與勉勵，對他擔任義消20年的過程中，是一個莫大的鼓舞，相信所有的義消同仁都能跟他一樣，一直守護著鄉親的生命。

▲榮獲鳳凰楷模的秀水義消分隊分隊長陳榮財。（圖／彰化縣政府提供）

陳榮財說想當年，他之所以加入義消，是因為他太太騎機車出車禍被消防人員救出，之後，他到消防隊致謝時，才知道有義消的存在，他覺得這些義消是滿腔熱血又熱心公益，所以，就加入了義消的行列，她的太太也加入17年了，令他印象最深刻的是，發生一個雜草火警，他第一次坐上消防車，車上只有消防員跟他兩個人，當時覺得很擔心，但消防員跟他說不用擔心，去了就知道，當到目的地時，看到十幾名義消同仁等待著要一起撲滅火源，讓他覺得很感動，至今已20年。

▲林子溢與林子軒雙胞胎兄弟。（圖／彰化縣政府提供）

另一個是兄弟檔，獲獎的林子溢與林子軒雙胞胎兄弟，二人目前未滿30歲，2016年同時特考班結訓，服務年資至今四年，個性陽光，樂觀又積極。林子溢說，因為他與哥哥都曾擔任過消防替代役，這樣的機緣，覺得消防人員可以幫助到很多人，不管是救災、救護或是一些需要幫助的人，令他印象深刻的是，他與哥哥，一個是在鹿港分隊、一個在福興分隊，同屬於彰化縣消防局第三大隊。

▲縣長王惠美與獲獎人合照。（圖／彰化縣政府提供）

林子溢回想起有一次工廠火警救災，因為是第一次派遣人員先到場，現場缺乏水源，所以有支援水庫車，令他訝異的是，哥哥竟然到現場來，沒想到兄弟可以一起在現場一起努力一起合作。他覺得，雖然消防人員救災很辛苦，但是這個辛苦是值得，可以一起努力將事情解決，成功完成救災，同甘共苦完成一件事。

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