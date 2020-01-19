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日美台韓將跨國合作　提升颱風預測準確度

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▲▼ 颱風,颶風。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲日本今年夏天將與美國、台灣及南韓進行跨國合作，利用飛機直接飛進颱風眼觀測，希望提升颱風預測準確度。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

文／中央社

日媒報導，日本今年夏天將與美國、台灣及南韓進行跨國合作，利用飛機直接飛進颱風眼觀測，希望提升颱風預測準確度，降低災害損失。

日本讀賣新聞報導，日本名古屋大學、琉球大學及氣象廳氣象研究所團隊，今年夏天將與美國、台灣及南韓的大學與研究機構進行國際合作，利用飛機直接觀測颱風，蒐集氣象分析所需要的氣壓及風速等資料，並與其他國家分享，盼藉此強化防災能力。

日本氣象廳目前都是根據衛星所拍攝到雲的形狀等，來推測颱風風速及中心氣壓。像去年第19號颱風哈吉貝那樣強烈的颱風，在防災對策方面有必要盡早預測出颱風行進路徑等資訊，但當時預測與後來實際狀況出現誤差，成了一大課題。

根據這項跨國合作計畫，名古屋大學教授坪木和久將在今年5月到9月間，租用民間小型噴射機，在颱風行進路徑的日本西南群島到接近台灣的東海海域等地進行觀測。

飛機將直接飛進颱風眼，從距海面大約14公里高度投下數枚「下投式探空儀」（dropsonde）的觀測機器，並在蒐集氣溫、氣壓、濕度及風速等資料後，回傳到飛機上。

美國、台灣及南韓會在不同的高度與位置追蹤同一個颱風；除了空中，日本也在沖繩縣與那國島設置可以捕捉雲雨分布的雷達，從陸地進行觀測。

名古屋大學等單位曾在2017年透過飛機觀測颱風，將蒐集到的資料用在路徑預測方面，最多能改善16%的誤差；今年即將要進行的首度跨國合作，希望能透過共同觀測進一步提升預測準確度。

美軍過去曾用飛機直接觀測颱風，並將資料提供給日本氣象廳，不過，後來在1987年因為財政等理由告終。利用飛機進行觀測，一次大約需要花費1000萬日圓（約新台幣272萬元）。

坪木說，希望這次的跨國合作，能成為受颱風及豪雨所苦的東亞各國等共同觀測的一步。

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