景氣很不同！兆豐董座看景氣　台商回台投資「有感的經濟成長」

▲兆豐金董事長張兆順。（圖／記者吳靜君攝）

記者吳靜君／台北報導

兆豐銀舉辦尾牙，兆豐金暨兆豐銀董事長張兆順今（19）日接受媒體採訪時表示，台商回台投資帶動的經濟成長，與過去出口帶動經濟成長很不同，民眾會有感。

張兆順接受媒體採訪時，針對景氣的看法表示，今年整個世界景氣持平，因為貿易戰已經到一個階段，還未完全消除，未來可能會有科技戰、貨幣戰，若打到貨幣戰就很恐怖，就會有「制裁」，只要客戶用美元交易，對國內的銀行業就很麻煩，他舉例假設一個新加坡商開信用狀給國內的企業，國內企業到國內銀行押匯，清算機制會落到兆豐銀，所以各銀行都要確保並且能偵測到美元是否會流到制裁國家。

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所以世界銀行對於全球景氣稍微調降，現在中美貿易已經簽了第一階段的協議，就有可能會比較緩和，所以今年的景氣應該與去年差不多。

但是台灣就很不同，張兆順說，台商過去的資金都在海外，經過貿易戰與事件後，資金就會回台或留在台灣投資，所以在台灣投資已經達到8000多億元，帶動今年經濟成長率的成長，因此各機構調高今年的經濟成長率，包含主計總處、中央銀行，台灣今年經濟成長不會差。

▲兆豐金尾牙。（圖／記者吳靜君攝）

台灣是由台商投資帶動的經濟成長，產業就會升級、帶動就業與消費，過去產業空洞化也會建置起來，產業鏈也會趨於完整，所以台灣的經濟成長率應該會走入另一個階段，所以張兆順對景氣很有信心。對於股房市，由於台商回台投資所帶動的廠辦、工業區土地價格成長，所以房地產不會差；股市則是跟著經濟的表現、是連動的，因此表現佳應該不是短期現象。

張兆順說，與過去出口所帶動的經濟成長率，因為三角貿易的關係，民眾是無感的，台商投資所帶動的經濟成長率是全面的、民眾是會有感的，當然也包含兆豐金的獲利。尤其兆豐金美國分行2016年因為洗錢防制作業缺失，遭美國處罰新台幣約58億元近三年都在進行改善已經告一段落，未來兆豐銀全球分行都會以美國標準作業，而因為機制已經建立了，所以今年的費用成本可望下降，估計今年可以省下新台幣10億元。