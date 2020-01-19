大手筆！兆豐銀尾牙總獎金1400萬元　董座張兆順騎Gogoro出場

▲兆豐金尾牙（圖／記者吳靜君攝）

記者吳靜君／台北報導

公股銀的績優生、業績表現亮眼的公股銀行，去年的獲利仍然穩健成長，為了犒賞員工辛勞，兆豐銀今（19）日舉行聯合尾牙，總獎金1400萬元犒賞員工之外，兆豐金暨兆豐銀董事長張兆順表示，今年年終會比去年好（8個月），並且按照正常情況，今年加薪也會3%以上。

公股銀行資優生、業績表現亮眼的兆豐銀，今日在南港展覽館舉行大型聯合尾牙，也是公股銀之中，少數有辦大型尾牙的的金控。

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而今年兆豐銀行大手筆，不僅全台（台北、中、南場）共計抽5台豪車，其中還有價值百萬元以上的的歐洲豪車。去年兆豐金銀高階主管打扮成各國特色服飾，今年高階主管打扮成《駭客任務》，穿著發亮的黑色風衣，騎著滑板車出場，張兆順則是騎著gogoro，也為自家的gogoro聯名卡代言，展現兆豐金、兆豐銀的青春活力。

▲兆豐金董事長張兆順騎Gogoro出場。（圖／記者吳靜君攝）

根據兆豐金自結，去年稅後純益為289.49億元，每股稅後純益（EPS）2.13元，旗下的兆豐銀獲利有246.38億元，EPS2.89元。兆豐金整體獲利穩健成長，今年總獎金也比去年增四成，除了歐洲名車之外，還有東京來回機票、iPhone、iPad等，整體獎金超過1400萬元。

外界關心員工福利，尤其是年終去年平均都有8個月，張兆順接受媒體採訪時表示，今年的年終一定比去年還好；至於加薪的部分在正常情況之下，會有3%以上，但是要不要專案加薪，還要再視情況。

▼兆豐金尾牙,張兆順（圖／記者吳靜君攝）