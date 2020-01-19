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男客訴旅店：我房間有傑利，快帶湯姆來！櫃台秒懂「我們沒養湯姆」

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▲旅客與櫃台人員的互動讓網友笑翻。（影／翻攝自推特／@Ella_7991）

實習記者崔子柔／綜合報導

近日推特上一則實況錄音爆紅。一名男子打電話給旅館櫃台，抱怨房間裡有老鼠，由於該男子「英文菜」，因此以卡通「傑利（指老鼠）在我房間裡」表達，服務人員幽默的應對引起網友熱烈回響，目前已超過977萬次觀看、25萬次分享。

推特網友Arab Brincess‏在本月17日上傳一則實況錄音，音檔中這位被形容是阿拉伯的男子，因不知道老鼠的英文單字該怎麼說，於是他先向櫃台人員表示自己的英文不好，接著問對方有沒有看過《湯姆貓與傑利鼠》（Tom and Jerry），對方回應知道這部卡通後，男子便說「傑利在我房間裡」，櫃台人員一聽秒懂回答「你房裡有老鼠」。令人捧腹爆笑的是，男子麻煩櫃台派人來抓老鼠時，還特定交待對方「幫我把湯姆帶來」，櫃台則幽默回覆「我們這裡沒養湯姆」。

兩人有趣的互動引來網友熱烈回覆，「好強的旅遊英語！」、「是哪家旅館有老鼠？？？」、「好有默契」。還有人把馬來西亞抓老鼠請「湯姆」的影片貼上助陣。

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