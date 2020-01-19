影／「先不要加油！」中油宣布汽、柴油價格各調降0.7元　95無鉛每公升28.6元

記者楊絡懸／台北報導

中油19日宣布，20日凌晨0時起各式汽、柴油價格每公升價格各下降0.7元，調整後的參考零售價格分別為：92無鉛汽油每公升27.1元、95無鉛汽油每公升28.6元、98無鉛汽油每公升30.6元、超級柴油每公升25.0元。實際零售價格以各營業點公告為準。

台灣中油表示，受到美伊開戰導致荷姆茲海峽遭封鎖機率降低、中東地區緊繃情勢降溫等因素影響，帶動國際油價下跌。本週調價指標7D3B週均價為每桶64.66美元，較前週67.84美元下跌3.18美元，新台幣兌美元匯率升值0.109元，國內油價依公式計算跌幅為4.03％，92無鉛汽油及柴油均未超過亞鄰最低價，故汽、柴油應各調降0.7元，足額調整。

調價後的各式油品參考零售價格調幅及調整金額如上述，實際零售價格以各營業點公告為準。

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▲晚點再加油！中油宣布油價調降了。（圖／記者張一中攝）

另一方面，台灣中油也考量春節是國人重要假期，為配合政府春節期間穩定物價政策，於春節期間連續二週（1月20日、1月27日），依「調降不調漲」的原則調整國內汽、柴油價格。

台灣中油強調，國內油價每週隨國際油價變動調整，有漲有跌，調幅大小完全取決於油價公式的計算結果，絕無「漲多跌少」或「只漲不跌」情事。國內所需的油源幾乎全從國外進口，來之不易，因此也呼籲請消費者體認全球油源蘊藏量有限，珍惜資源、節約用油，共同為地球環保盡一份心力。