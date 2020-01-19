利比亞內戰「石油出口受阻」　聯合國大使籲：外國干預必須停止

▲聯合國駐利比亞代表團主席薩拉梅（GhassanSalamé）呼籲外國停止干預。（圖／達志影像／美聯社）



記者吳美依／綜合外電報導

利比亞的內戰已持續9個月左右，薩拉傑（Fayez Serraj）政府受到中將哈夫塔（Khalifa Haftar）率領的利比亞國民軍挑戰。國民軍17日趁著和平峰會前，占領、關閉東部各大港口，導致每日石油出口量銳減80萬桶，嚴重破壞國內最重要收入來源。聯合國駐利比亞代表團主席薩拉梅（Ghassan Salamé）呼籲，外國勢力的干預必須停止。

利比亞國民軍（LNA）於17日關閉東部各大港口，導致石油出口受阻。占領祖韋提奈港（Zueitina Port）的部落領袖薩利赫（Othman Saleh）說，「沒有國際保證的話，我們不會重新開放這些港口。」利比亞國家石油公司（NOC）宣布，東部港口的石油出口因不可抗力因素關閉，每日原油生產量減少80萬桶。

▲中將哈夫塔（Khalifa Haftar）領導的利比亞國民軍（LNA）占領港口，阻撓石油出口。（圖／達志影像／美聯社）

綜合BBC、《路透社》報導，外界認為，國民軍此舉是為了施壓19日的柏林和平峰會，因德國試圖召集內戰雙方與各自背後的外國勢力，推動永久性停火協議。

▲▼薩拉梅指出，外國干預製造暴力惡性循環。圖為利比亞因內戰流離失所的百姓。（圖／路透）

薩拉梅18日呼籲，國際勢力必須停止透過傭兵、武器、金錢或直接軍事援助，支持利比亞的代理人組織，上述舉動不但干涉衝突，也製造暴力的「惡性循環」，「代理人要求干涉衝突，他們的野心將會帶來更多分歧。」

薩拉梅指出，利比亞幅員遼闊，地方認同強烈，武裝勢力強大，政府機構力量微弱，單一組織難以控制全國，而峰會將試圖「公平分配石油營收」，透過政治方法解決衝突。他也提到，會議上很有可能討論港口關閉問題，以免拖延數月，但即使非常希望，卻也「無法預測」東部港口是否能夠盡快重新開放。

▲利比亞總理薩拉傑（Fayez Serraj）領導的「民族團結政府 」（GNA）獲得聯合國與土耳其支持。（圖／達志影像／美聯社）

據了解，柏林和平峰會於19日舉行，旨在要求外國勢力尊重聯合國對於利比亞的武器禁運，阻止干預衝突。民族團結政府、利比亞國民軍、俄國總統普丁與土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）都會出席。

綜合外媒報導，利比亞領導人格達費（Muammar Gaddafi）於2011年被推翻，國家從此陷入戰火。位於首都的黎波里（Tripoli）的「民族團結政府 」（GNA）由總理薩拉傑領導，獲得聯合國、土耳其承認。中將哈夫塔帶領的利比亞國民軍以圖卜魯格（Tobruk）為據點，控制東部大部分地區，受到俄國、埃及、沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國與約旦支持。

國民軍去年4月針對政府發動攻擊，至今將近9個月。聯合國指出，內戰已造成數百人死亡，上萬人流離失所。但直到土耳其1月上旬宣布派兵前往利比亞，協助民族團結政府 「協調」、避免「人道主義悲劇」，才引發國際關注。

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