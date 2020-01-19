哈利梅根「每年2.9億保全費用」可能全民埋單　英、加網友氣炸喊拒付

▲前加拿大皇家騎警估計，哈利與梅根每年維安費用可能高達750萬英鎊。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合外電報導

英國哈利王子（Prince Harry）與妻子梅根（Meghan Markle）決定退出王室，但許多具體細節仍沒有公布，包括兩人與兒子亞契（Archie）於「過渡時期」往返英國、加拿大兩地生活的維安與保全費用。加拿大《環球郵報》於14日報導，前加拿大皇家騎警馬修斯（Chris Matthews）估算，這筆費用每年可能高達760萬英鎊（大約新台幣2.9億元），英國媒體《每日郵報》、《鏡報》等多家媒體指出，很有可能變成全民埋單。

《環球郵報》（The Globe and Mail）於14日報導，前加拿大皇家騎警（RCMP）馬修斯曾長期為王室、高官等重要人物提供保全服務。他指出，哈利與梅根的維安安排全都要從頭開始，「他們隨時都需要私人保鑣，你必須支付這些人的薪水、他們乘坐的汽車與飛機。你必須支付他們需要的通訊設備，這些東西必須精密到其他人無法竊聽……這些開銷每年可能高達760萬英鎊。」

▲英國媒體紛紛指出，各方始終沒有詳細說明如何處理費用，很有可能變成納稅人付錢。（圖／路透）



《每日郵報》、《鏡報》紛紛引述馬修斯的估算金額，並在報導中指出，女王伊莉莎白二世目前仍沒有回應維安安排的問題，白金漢宮的聲明則指出，「白金漢宮對於維安安排的細節不予置評……但擁有完善且獨立的程序，確定是否需要公共資金補助的維安」，由於各方遲遲沒有出面說明，這筆費用很有可能變成納稅人負擔。

加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）曾再三保證，哈利一家人在加拿大將會非常安全，也表明政府將承擔部分甚至全部維安費用，引發國內民眾不滿。根據一份1月13日至14日進行的調查，受訪的1154名加國成年人之中，高達73％不願意為此出錢，19％同意分攤部分費用，只有3％願意全額埋單。

許多英國網友留言表示，「抱歉，身為一名納稅人，我拒絕」、「既然他們不再是王室成員，他們應該不需要任何維安，此外，經濟獨立不代表英國納稅人必須為他們的保全或任何東西埋單」、「我們一毛錢都不應該付」。

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