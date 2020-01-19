3600億隻蝗蟲入境！東非25年來最嚴重蝗災　每天吃掉2500人糧食

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實習記者崔子柔／綜合報導

東非國家近日正承受25年來最嚴重的蝗蟲危機，估計有約3600億隻蝗蟲到處肆虐，只要集體出動，一天就足以摧毀2500人的糧食。這波蝗蟲危機估計會持續到6月，使得原本就有糧食吃緊問題的東非，情況更加惡化。

綜合外媒報導，東非政府間發展組織表示，南蘇丹和烏干達的部分地區可能是下一個爆發蝗災的地方，「最近四處出現異常嚴重的洪水，在這樣對於繁殖條件『很有利』的情況下，蝗蟲群的進一步威脅可能會延續到6月」。當地官員指稱，這些蝗蟲是屬沙漠蝗蟲（Desert locust，Schistocerca gregaria），是一種最危險的品種。

▲牧民向蝗蟲揮舞棍子，顯然效果不大。（圖／美聯社）

肯亞政府聲明也指出，東北部的蝗蟲正在「極其危險地增加」，僅僅一個蝗蟲群就長60公里，寬40公里。跨政府發展局（The Intergovernmental Authority on Development）則警告，一個典型的沙漠蝗蟲群，在每平方公里裡，會有多達1.5億隻蝗蟲，若是加上風勢，一天將可飛行100至150公里，如此一來，一群沙漠蝗蟲一天就可吃掉2500人的糧食。

聯合國糧農組織（FAO）指出，蝗災加劇該地區本就糟糕的糧食安全形勢，有10萬多公頃的莊稼被毀，而蝗蟲大爆發最終的後果不堪設想，2003年至2005年期間的一次大面積乾旱就造成北非20個國家超過5億美元的損失。

當局分析了衛星圖像將農藥儲存並進行空中噴灑，官員表示，已經在埃塞俄比亞部署4架小型飛機來抵抗入侵。

肯亞農業部長近日請民眾在社交媒體上發布蝗蟲的照片，隨後網友竟發出一系列用來嘲諷的疣猴、貓、蜥蜴等，此一呼籲也不得不終止。

▲蝗蟲充斥整個生活空間。（圖／美聯社）