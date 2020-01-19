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遭囚旅館性侵！14歲少女「Snapchat分享定位」成功逃狼爪

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▲桃園市14歲少女指控繼父去年趁她睡覺時性侵得逞，且有多次猥褻情事。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲美國北加州一名14歲少女遭下藥綁架性侵，透過Snapchat成功逃離。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者吳美依／綜合外電報導

美國北加州一名14歲少女14日遭到陌生男子下藥、綁架並性侵，囚禁在汽車旅館房間裡。她意識迷糊，不知身在何處，但趁著嫌犯不注意時，偷偷打開手機上的Snapchat，開啟定位追蹤功能，並且通知好友撥打911報警，最後成功逃離狼爪。據了解，主嫌是55歲的巴斯克斯（Albert Vasquez），他與協助犯案的兩名同夥都已經落網。

綜合CNN、《沙加緬度蜜蜂》（The Sacramento Bee）報導，少女14日在卡皮托拉（Capitola）遇見嫌犯，卻被對方下藥，全身失去力氣，根本無法抵抗。巴斯克斯呼叫朋友薩爾瓦多（Antonio Salvador）、阿瓦倫加（Hediberto Avarenga）一起幫忙把受害者抬到車上。

聖荷西警察局（SJPD）表示，巴斯克斯在車內性侵少女，接著將受害者帶進一間汽車旅館二樓客房，再度性侵。但是，少女趁著嫌犯不注意時，打開Snapchat的定位追蹤功能，告訴朋友自己遭到綁架，不知道身在何處，並且要求報警。

▲▼Snapchat。（圖／路透）

▲少女開啟Snapchat定位追蹤功能，成功逃離狼爪。（圖／路透）

警方靠著Snapchat的定位，循線找到汽車旅館，發現嫌犯已經不在，女孩則被獨自留在房內。他們稍晚就順利逮捕巴斯克斯，起訴綁架並試圖性侵、利用管制藥物或酒精試圖性侵、非法監禁、猥褻兒童等多項罪名，隔天也將兩名共犯繩之以法。三嫌目前都被關押在聖塔克拉拉郡（Santa Clara County）監獄。

據了解，Snapchat是一款社群媒體應用程式，用戶可以透過即時相片與影片彼此溝通、聯繫，也可以選擇開啟「定位追蹤」功能，與好友分享自己的所在位置。

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